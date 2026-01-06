Haberler

İmalathanede mide bulandıran görüntü! Zabıta bile isyan etti

İmalathanede mide bulandıran görüntü! Zabıta bile isyan etti Haber Videosunu İzle
İmalathanede mide bulandıran görüntü! Zabıta bile isyan etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Toroslar ilçesinde şalgam üretimi yapan imalathane, hijyenden uzak görüntüsüyle pes dedirtti. Küflenen ürünler imha edilirken bir zabıta işletme sahibine "Sen bunu kendin yiyip içiyor musun? Allah korusun bu şalgamı sattığın biri hastanelik olsa vebal duyacak mısın?" diyerek tepki gösterdi.

  • Mersin'de bir imalathanede hijyen kurallarına uyulmadığı ve ürünlerin küflendiği tespit edildi.
  • İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı ve imalathane mühürlendi.
  • İmalathanedeki yaklaşık 10 ton şalgam imha edildi.

Mersin Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürüten zabıta ekipleri, Turunçlu Mahallesi'ndeki bir imalathanede denetim yaptı.

ÜRÜNLER KÜFLENMİŞ

Ekipler, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı belirlenen iş yerinde hijyen kurallarına uyulmadığını, şalgamların yerle temas ettiğini ve ürünlerin küflenerek bozulduğunu saptadı.

İmalathanede mide bulandıran görüntü! Zabıta bile isyan etti

"VEBAL DUYACAK MISIN?" DİYEREK İSYAN ETTİ

İşletme sahibi M.E. (71) hakkında yasal işlem başlatan ekipler, mühürlenen imalathanedeki yaklaşık 10 ton şalgamı imha etti. Zabıta memuru, denetim sırasında M.E'ye "Sen bunu kendin yiyip içiyor musun? Allah korusun bu şalgamı sattığın biri hastanelik olsa vebal duyacak mısın?" diye tepki gösterdi.

İmalathanede mide bulandıran görüntü! Zabıta bile isyan etti

Kaynak: AA / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Ürettiğini ve sattığını yemekten korkan şerefsizdir, aşağılıktır esfeli safilin takımındandır N o k t a ...

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCasus:

Ah be! zabıta sen ne yaptın! kendi sonunu hazırladın ve oğlum! akp adaleti şimdi seni doğduğuna pişman eder!

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvatandaş:

iş vereni kapsına çivileyin ibretlik olsun.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazeteciye sert tepki gösterdi

CHP lideri, Erdoğan'la ilgili paylaşıma ateş püskürdü
Özgür Özel'den 'Seyyanen zam' çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim

Milyonları ilgilendiren zam çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim
Nereden nereye! Bir dönem Süper Lig'e damga vuran Yasin Öztekin'in yeni adresi çok konuşulur

Nereden nereye... Yasin Öztekin'in yeni adresi çok konuşulur
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazeteciye sert tepki gösterdi

CHP lideri, Erdoğan'la ilgili paylaşıma ateş püskürdü
Özgür Özel'den 'Seyyanen zam' çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim

Milyonları ilgilendiren zam çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim
Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu

Yeni takımı belli oldu