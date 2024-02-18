Kebapçı belediye başkan adayı olduğunu telefonda öğrendi

Hatay'da kebapçılık yapan 3 üniversite mezunu Fehim Bayır, Bağımsız Türkiye Partisi Antakya Belediye başkan adayı oldu. Bayır, ilk arandığında kendisinin bile aday olacağına inanmadığını belirterek "İlk defa böyle bir teklif aldım şaşırdım açıkçası, sonra da sevindim." dedi.

SÜRPRİZ TELEFON

Hatay'da yaşayan Fehim Bayır, asrın felaketi sonrası Antakya ilçesindeki prefabrik iş yerinde kebapçılık yapmaya başladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sigortacılık, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden mezun olan Bayır, öğrenme aşkıyla 3 üniversitede eğitimini devam ettiriyor. Bir yandan eğitimini devam ettiren ve kebapçılık yaparak ekmek parasını kazanan Bayır, geçtiğimiz günlerde gelen sürpriz telefonla Bağımsız Türkiye Partisi'nden Antakya Belediye Başkan Adayı oldu. İlk arandığında gelen teklife inanmayan 33 yaşındaki Belediye Başkan Adayı Bayır, gençleri ve esnafı temsil etmenin heyecanını yaşıyor.

"HER ZAMAN ZENGİN İNSANLAR ADAY OLUYOR"

Belediye başkan adaylarının genellikle maddi durumu güçlü olan insanlar olduğu için esnaftan belediye başkan adayı çıkmadığını belirten Bayır, "Ben Fehim Bayır, Bağımsız Türkiye Partisi Belediye başkanıyım. Üniversite olarak; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sigortacılık, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği mezunuyum. Yüksek Lisans bölümü öğrencisiyim. Şu anda Antakya'dayım ve kebapçılık yapıyorum. BTP'den belediye başkan adayıyım. Her zaman zengin insanlar ya da arkası güçlü insanlar belediye başkan adayı oluyor. Bizim esnaf arkadaşlarımız, maddi durumu çok iyi olmayan insanlarımız buna cesaret edemiyor. Biz de bu algıyı değiştirmek adına kaybedeceğimizi bile bile bu yola çıktık. Gençlerin önünü açmalarını istiyoruz. Türkiye'de yaşlı bir siyasetimiz var. Biz gençleştirilmesini istiyoruz, bu yüzden aday olarak çıktık. Ben 33 yaşındayım, şu anda kebapçılık yapıyorum" dedi.

"İLK ARANDIĞIMDA İNANAMADIM"

Belediye başkanlığı teklifini ilk olarak cep telefonu üzerinden aldığını belirten Bayır, bu durumu şaşkınlıkla karşıladığını ifade ederek, "İlk defa telefon geldi ardından Serinyol Mahallesi'nde bir yerde görüştük. Şaşırdım aslında genelde zengin insanlara gider bu tür teklifler. İlk defa böyle bir teklif aldım şaşırdım açıkçası. Şaşırdım, sonra da sevindim. İlk arandığımda aslında inanmadım, ne yalan söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

Bayır'ın belediye başkan adaylığı karşısında şaşkınlık yaşadığını belirten Ebru Kahraman, "Çok şaşırdım, neden esnaftan bir arkadaşımız belediye başkan adayı olmasın. Neden bir belediye başkanı olmasın. Arkadaşımızın aday olduğunu duyunca çok da şaşırdım ama mutlu oldum" dedi.

"ŞAŞIRDIK, SONRA BAKTIK DOĞRU"

Belediye başkan adayı Bayır'ın babası Mehmet Bayır, siyasette gençlerin önünün açılması gerektiğini ifade ederek "Deprem sonrası kebapçılığa devam ediyoruz. Oğluma da belediye başkan adaylığı teklifi geldi. Okumuş olduğu için gençlerin önünün açılması lazım. Rabbim yolunu açık etsin. İşin gerçeği şaşırdık, sonra da baktık doğru. Rabbim yolunu açık etsin" şeklinde konuştu.