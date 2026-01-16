Haberler

İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Güncelleme:
Adana'da Youtuber Sergen Altunbaş, eşinin evi terk etmesi sonrası cinnet getirerek iki çocuğunu öldürüp intihar etti. "Amerika'da nasıl vize alınır?" gibi içerikler üreten Altunbaş'ın olaydan aylar önce, "Bir kadın seni vezir de eder rezil de" başlıklı video ile hayatını özetlediği görüldü.

Adana'da 34 yaşındaki Youtuber Sergen Altunbaş, eşiyle yaşadığı tartışma sonrası evden ayrılan eşinin ardından 8 yaşındaki kızı Ada ile 6 yaşındaki oğlu Mert'i tabancayla vurup hayatlarına son verdi.

SİLAH SESLERİ ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'nde G.A., eşi Sergen Altunbaş ile tartıştıktan sonra evi terk etti. Bir süre sonra Altunbaş, çocuklarına tabancayla ateş açtı; ardından silahı başına dayayıp tetiği çekti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

BABA VE İKİ ÇOCUĞUNUN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Eve giren ekipler, baba ile iki çocuğu kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Sergen Altunbaş ile Ada ve Mert Altunbaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AKRABALARIN ARACINI YAKTI

Olay sonrası bölgeye gelen bazı akrabaların, Sergen Altunbaş'a ait aracı ateşe verdiği öğrenildi.

ABD'YE TAŞINMA HAYATINI SOSYAL MEDYADA ANLATIYORDU

Altunbaş, bir dönem ailesiyle Amerika'ya taşınmıştı ve "ABD'den nasıl vize alınır?" içerikli videolar çekiyordu. Çiftin, "vize uzmanı" kimliğiyle sosyal medyada tanındığı, bu alanda fenomen haline geldikleri öğrenildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Altunbaş'ın aylar önce sosyal medya hesabından "Bir kadın vezir de eder, rezil de" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptığı görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
