İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu! Olay ne, nerede oldu?

İstanbul'un Pendik ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine intikal eden polis ekipleri iki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi buldu. İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu! Olay ne, nerede oldu?

OLAY NE?

Dehşete düşüren olay, Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş sabah saatlerinde çöp konteynerine çöp attığı sırada parçalara ayrılmış ceset olduğunu gördü. Durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi ile kapatarak geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış cesedin iki farklı konteynerde bulunduğu tespit edildi. İlk bulgulara göre, cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Ceset parçaları, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

OLAY NEREDE OLDU?

İstanbul Pendik'te iki ayrı çöp konteynerinde kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış erkek cesedi bulundu.