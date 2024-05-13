İhrama nasıl girilir? İhramın yasakları neler?

İhram, hac ve umre ibadetlerini eda etmek için mubah olan bazı davranışları haram kılmaktır. Bu, tüm dünyevi ayrıcalıklardan soyunmayı ve bütün insanlarla eşitlenmeyi simgeler. İhrama giren kişi, makam-mevki, mal-mülk, sosyal ve ekonomik statü gibi tüm ayrıcalıkları bir kenara bıraktığını, dünyaya ait ne varsa hepsini terk etmeye hazır olduğunu gösterir. Aynı zamanda farklı ülkelerden aynı amaç uğruna kutsal topraklara gelen tüm Müslümanlar arasında eşitlik mesajı verir. İhrama nasıl girilir? Mikat sınırlarından önce ihrama girilmeli midir muhakkak bilinmelidir

İHRAMA NASIL GİRİLİR?

İhrama girmek, bencilliklerden, kötülüklerden, fesatlıktan ve en önemlisi kibir duygusundan arınarak Allah'a yönelmenin bir simgesidir. İhrama girmek için ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Temizlik ve Hazırlık

Tırnaklarınızı kesin.

Koltuk altı ve kasık kıllarını temizleyin.

Saç ve sakal traşı olup bıyıklarınızı düzeltin.

Gusül abdesti alın.

İhrama Girme

Beyaz ihram kıyafetlerini temin edin.

Kâbe'ye doğru yola çıkın.

Kâbe'ye ulaştıktan sonra "Lebbeyk Allahümme Lebbeyk" diyerek telbiye getirin.

İhrama girerken niyet edin ve telbiye getirin.

Niyetinizi açıkça ifade edin ve ihrama girmek için dua edin.

İhram Giyimi

İhram giyilirken dikkatli olunması gereken bazı noktalar vardır.

Erkekler, izar ve rida denilen iki parça örtüye sarınmalıdır.

İhramlıyken güzel kokulardan uzak durun.

Namaz Kılma

İhrama girdikten sonra, kerahet vakti değilse iki rek'at ihram namazı kılın.

Birinci rek'atta Fâtiha'dan sonra Kâfirûn sûresini, ikinci rek'atta İhlâs sûresini okumak faziletlidir.

Bu adımları takip ederek ihrama girebilirsiniz.

İHRAMIN YASAKLARI NELER?

İhram, hac veya umre ibadeti sırasında giyilen özel bir kıyafettir. İhram giyen kişiler, belirli yasaklara uymak zorundadır. İşte ihramlıların uyması gereken bazı yasaklar:

Vücut Bakımı İle İlgili Yasaklar

Koku sürünmek, kokulu sabun kullanmak, traş olmak, bıyıkları kesmek, tırnakları kesmek ve vücudun herhangi bir yerinden kıl koparmak veya kesmek yasaktır.

Kasık ve koltuk altı kıllarını yolmak veya traş etmek de yasaklar arasındadır.

Giyim Kuşam İle İlgili Yasaklar (Erkekler İçin)

Başa takke giymek veya sarık sarmak yasaktır.

Dikişli elbiseler giymek (örneğin pantolon, palto, gömlek) yasaklanmıştır.

Çorap, eldiven veya üstü ve topukları kapalı ayakkabı giymek de yasaklar arasındadır.

Cinsel İlişki İle İlgili Yasaklar

Cinsel münasebette bulunmak yasaktır.

Cinsel ilişkiye sebep olabilecek söz, fiil ve davranışlardan kaçınılmalıdır.

Başkalarına Zarar Veren Yasaklar

Kavga etmek, münakaşa ve mücadelede bulunmak, sövüp saymak, hakaret etmek veya gönül kırmak yasaklanmıştır.

Harem Bölgesi İle İlgili Yasaklar

Kendiliğinden biten yeşil otları ve ağaçları koparmak, budamak veya ezmek yasaktır.

Zararsız hayvanları öldürmek de yasaklar arasındadır.

Kara Hayvanlarının Avı İle İlgili Yasaklar

Eti yensin veya yenmesin, her türlü kara hayvanını avlamak yasaklanmıştır.

Avcıya işaretle bile olsa yardımda bulunmak veya av hayvanlarına zarar vermek yasaklar arasındadır.

Bu yasaklar, ihram giyen kişilerin ibadetlerini doğru bir şekilde yerine getirmeleri için önemlidir. Hac veya umre sırasında bu kurallara dikkat etmek gerekir.