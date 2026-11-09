Iğdır'da 14 AFAD gönüllü ekibinden 8'i acil barınma akreditasyonunu aldı

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Iğdır’da, AFAD tarafından yürütülen “Destek AFAD Gönüllüsü” Projesi kapsamında oluşturulan 14 ekip, afet ve acil durumlarda görev almak üzere eğitimlerini sürdürüyor.

Eğitimlerini tamamlayan 8 ekip, Acil Barınma Akreditasyonu sınavını başarıyla geçerken, Iğdır’ın çadırkent kurma ve yönetimi alanında Türkiye’nin öncü illerinden biri olması hedefleniyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından ülke genelinde yürütülen “Destek AFAD Gönüllüsü” Projesi kapsamında Iğdır’da afetlere hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Olası afet ve acil durumlarda hızlı müdahale edilmesi, çadır kentlerin kısa sürede kurulması ve etkin şekilde yönetilmesi amacıyla kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve gönüllü grupların katılımıyla 14 ekip oluşturuldu.

Türkiye genelinde projeye en yüksek katılımın Iğdır’dan sağlandığı bildirildi.

Proje kapsamında ekipler; çadır kurma, yangınla mücadele, afet farkındalığı, insani yardım, ilk yardım ve iş güvenliği gibi konularda eğitim alıyor.

Eğitimlerini tamamlayan ekipler, AFAD yetkililerince gerçekleştirilen uygulamalı Acil Barınma Akreditasyonu sınavına katılıyor.

Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan AFAD Enkaz Eğitim Alanı'nda sürdürülen çalışmalar kapsamında, 14 ekipten 8'i akreditasyon sınavlarını başarıyla tamamlayarak akreditasyon almaya hak kazandı.

Diğer 6 ekibin ise eğitim ve hazırlık çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, sınavların gerçekleştirildiği alanda yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde çadırkent kurma ve yönetimi konusunda akredite olmuş 26 birlik bulunduğunu söyledi.

Iğdır olarak bu alanda öncü bir il olmayı hedeflediklerini belirten Taşolar, "Çadırkent kurma ve çadırkent yönetiminde Türkiye'de marka il olacağız mottosuyla İl Afet Müdürümüz, vali yardımcımız, proje koordinatörümüz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, sendikalarımız ve güvenlik korucularımızla birlik ve beraberlik içerisinde önemli bir çalışma yürütüyoruz." dedi.

Kentte 14 ekibin akredite olmaya hazırlandığını, bu sayının 15'e ulaşmasını beklediklerini ifade eden Taşolar, 8 ekibin işlemlerinin son aşamaya geldiğini kaydetti.

Bugün İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde oluşturulan ekibin akreditasyon sınavlarının Iğdır'da gerçekleştirildiğini aktaran Taşolar, çalışmaların tamamlanmasıyla Iğdır'ın Türkiye'deki 26 akredite birliğe 15 birlikle katkı sunan önemli bir merkez haline geleceğini belirtti.

Projenin gönüllülük esasına dayandığına dikkati çeken Taşolar, şunları kaydetti: "Burada sınava giren arkadaşlarımız kamu kurum ve kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında ve farklı alanlarda görev yapan, tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak bizimle birlikte olan arkadaşlarımız. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, AFAD Başkanlığımıza, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüze ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.

Allah ülkemizi afetlerden korusun. Ancak Türkiye'de herhangi bir afet yaşanması ve çadırkent kurulması, sonrasında da yönetilmesi gerektiğinde Iğdır olarak hazır şekilde bekleyeceğiz. İnşallah böyle bir durum yaşanmaz ama olası bir afette Türkiye'de ilk akla gelen illerden biri olmak ve çadırkent yönetiminde marka il haline gelmek istiyoruz. Bunun gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz."

Iğdır'da yürütülen çalışmalarla, eğitimlerini ve akreditasyon süreçlerini tamamlayan gönüllü ekiplerin olası afetlerde AFAD koordinasyonunda görev alarak özellikle acil barınma ve çadırkent yönetimi çalışmalarına destek vermesi amaçlanıyor.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu