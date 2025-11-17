Haberler

İBB iddianamesi gizli tanıklar kim? Gizli tanık Meşe kim?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında hazırlanan iddianame, Türkiye gündeminde büyük tartışmalara yol açtı. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2430 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, gizli tanık beyanları ve hukuki süreçler öne çıkıyor. Peki, İBB iddianamesi gizli tanıklar kim? Gizli tanık Meşe kim? İBB İddianamesine dair detaylar haberimizde!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında hazırlanan iddianame, Türkiye gündeminin merkezine oturdu. CHP ve İBB yönetimi, iddianamenin hukuki değil, siyasi saiklerle hazırlandığını savunurken, iddianameyi hazırlayan savcılar hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) resmi şikayet başvurusu yapıldı. Peki, İBB iddianamesi gizli tanıklar kim? Gizli tanık Meşe kim? İşte detaylar...

İBB İDDİANAMESİ GİZLİ TANIKLAR KİM?

İddianamede özellikle gizli tanık beyanları öne çıkıyor. CHP, iddianamede bazı tanık ifadelerinin kopyalanarak farklı tanıklara aitmiş gibi gösterildiğini iddia ediyor. Parti, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, iddianamede yer alan tanık ifadelerinin manipüle edildiğini ve bu durumun somut delillerle kanıtlandığını belirtti.

Parti, özellikle 19 Mart 2025'te gözaltına alınan kişilere yöneltilen soruların, "Gizli Tanık Meşe"nin 17 Mart tarihli ifadesine dayandığını, ancak aynı ifadelerin iddianamede "Gizli Tanık İlke" olarak 18 Kasım 2024 tarihli beyan gibi gösterildiğini savunuyor. CHP, iddianamede kullanılan gizli tanık ifadelerinin güvenilirliğini sorgulayarak, savcılar hakkında adli ve idari soruşturma talebinde bulundu.

GİZLİ TANIK MEŞE KİM?

"Gizli Tanık Meşe" iddianamede merkezi bir konumda. CHP'ye göre Meşe'nin ifadesi, soruşturma kapsamında diğer tanık ifadelerine kaynaklık ettiği belirtiliyor. Ancak iddianame, aynı cümleleri ve anlatımları farklı bir tanığın beyanı gibi gösterdiği için ciddi bir tartışma konusu oldu. Parti yetkilileri, Meşe'nin beyanının manipülasyona uğradığını ve bunun, soruşturmanın güvenilirliğini zedelediğini belirtiyor.

Ekrem İmamoğlu ise iddianame açıklanmadan önce yaptığı değerlendirmede, "Yazdığınız iddianame; İnsanları tehdit ederek, rehin alarak, baskıyla iftiraya zorlayarak, kuyruk kuyruğa dizip bağladığınız yalanlardan ibarettir" ifadelerini kullanarak iddiaları reddetti. İmamoğlu ayrıca duruşmaların TRT'den canlı yayınlanmasını talep ederek şeffaflık çağrısı yaptı.

CHP'NİN TEPKİLERİ VE HUKUKİ SÜREÇ

CHP, iddianamenin siyasi amaçlı olduğunu sürekli gündeme taşıyor. Parti yetkilileri, tanık ifadelerinin ve iddianamenin hazırlık sürecinde hukuki standartların ihlal edildiğini savunuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iddianameyi "darbecilerin siyasete yönelik muhtırası" olarak nitelendirirken, partinin İBB'deki yöneticilerinin yalnızca tanık ifadelerine dayanılarak tutuklandığını ifade etti.

Özel, ayrıca başsavcılığın Yargıtay'a bildirimde bulunmasını da eleştirerek, bunun partinin siyasi olarak hedef alınmasının bir göstergesi olduğunu belirtti. İYİ Parti ve Gelecek Partisi gibi muhalefet temsilcileri de iddianamenin siyasi boyutunu eleştiren açıklamalarda bulundu.

İBB İDDİANAMESİ: İMAMOĞLU'NA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İddianamede İmamoğlu hakkında "örgütün kurucusu ve lideri" ifadeleri kullanılıyor ve siyasetçiye bir dizi suçlama yöneltiliyor:

Suç örgütü kurma ve yönetme

Rüşvet alma ve verme

Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık

İhaleye fesat karıştırma

Savcılık, örgütün "ahtapotun kolları gibi geliştiğini" iddia ederken, CHP temsilcileri bu ifadenin partinin kurumsal kimliğini hedef alan siyasi bir söylem olduğunu savunuyor. İddianamede 15 gizli tanığın beyanlarına yer verildiği, ancak somut delillerin yetersiz olduğu öne sürülüyor.

