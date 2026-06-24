İBB Başkanvekili Nuri Arslan'dan Tevfik Göksu'ya ziyaret

Bir süredir CHP'li bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarının partiden istifa ederken, özellikle mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönmesiyle partiden kopuşlar hızlandı. Özellikle CHP'den istifa eden bazı isimler AK Parti'ye geçti.

NURİ ARSLAN, TEVFİK GÖKSU'YU ZİYARET ETTİ

CHP her gün yeni bir ismin istifa haberiyle sarsılırken, İBB Başkanvekili Nuri Arslan dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi. Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra yerine başkanvekili seçilen Arslan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'yu ziyaret etti.

SAMİMİ GÖRÜNTÜLERİ DİKKAT ÇEKTİ

İki ismin samimi görüntüleri dikkat çekti. Söz konusu ziyaret, "Arslan, AK Parti'ye mi geçecek?" sorularını da beraberinde getirdi.

Kaynak: Haberler.com