Bozkurt'ta yaşanan şüpheli ölüm olayı, Türkiye gündemini sarstı. Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın ormanlık alanda cesetlerinin bulunması, hem bölge halkını hem de güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Peki, Huriye Helvacı ve oğlu öldürüldü mü? Huriye Helvacı ve Osman Helvacı neden öldü? Huriye Helvacı ve Osman Helvacı kimdir? Detaylar haberimizde...

HURİYE HELVACİ VE OĞLU ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Bozkurt'ta yaşanan trajik olayda Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'nın ölümleri, bölge halkında büyük yankı uyandırdı. Jandarma, polis, AFAD ve gönüllülerden oluşan ekipler günlerdir kayıp anne-oğul için arama çalışması yürütüyordu. Yoğun çalışmalar sonucunda, yaklaşık 3 saatlik aramanın ardından Huriye Helvacı'nın cesedi, oğlunun bulunduğu noktaya yaklaşık 200 metre mesafede bulundu.

Müge Anlı, günün yayınını büyük bir üzüntüyle açarak olayı şöyle duyurdu:

"Anne oğulun rahmetli olduğunu öğrendik. Olay şüpheli. Huriye Helvacı çıplak. Üzerinde kıyafetleri yok. Herhangi bir darp izi yok, hayvan saldırısı da olmamış."

Anlı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Annenin durumu olayın şüpheli olduğunu gösteriyor. Oraya neden gitti? Orası orman kesim alanı. Anne oğulun orada ne işi vardı? Kadın neden çırılçıplak soyulmuştu? Uzağında kıyafetler bulundu. Bu kadınla çocuğun başına biri bir iş getirmiş."

Bu açıklamalar, olayın basit bir kayıp vakası olmadığını ve detaylı soruşturmayı gerektirdiğini ortaya koyuyor.

HURİYE HELVACİ VE OSMAN HELVACİ NEDEN ÖLDÜ?

Huriye Helvacı ve Osman Helvacı'nın ölüm nedenleri henüz netlik kazanmadı. Adli tıp incelemesi ile kesin ölüm nedenleri ortaya çıkacak. Müge Anlı'nın ifadeleri, olayın şüpheli boyutunu gözler önüne seriyor.

Öne çıkan detaylar arasında, anne Helvacı'nın çıplak bulunması ve herhangi bir darp veya hayvan saldırısı izine rastlanmaması yer alıyor. Bu durum, uzmanların "kasıtlı müdahale" ihtimali üzerinde durmasına neden oluyor.

Eski kayınbiraderi Mustafa Uzun'un açıklamaları da dikkat çekti. Uzun, Huriye Helvacı ile kaybolmadan önce birkaç gün boyunca görüştüklerini ve samimi bir ilişki kurduklarını belirtti:

"24 Ekim'den sonra samimi olduk. 12 gün boyunca görüştük. 2 gün 20 kilometre yürüyüş yaptık. Oğlu Osman da yanında oluyordu. Telefonla konuşuyorduk. Benimle dertleşiyordu, ailesiyle ilgili durumları anlatıyordu."

Ayrıca Mustafa Uzun, Huriye'nin telefonundan yapılan bir aramayı 5 yaşındaki Osman'ın yanıtladığını ve oğlunun, "Abi sen ne biçim adamsın?" dediğini ifade etti. Bu açıklamalar, olayın sır dolu ve çözülmesi gereken pek çok bilinmeyen yönü olduğunu gösteriyor.

DİKKAT ÇEKEN ESKİ ENİŞTE DETAYI

Mustafa Uzun, eski kayınbiraderinin eşi Huriye Helvacı ile görüştüğünü doğruladı. Müge Anlı, bu durumu canlı yayında sorguladı ve şunları sordu:

"Huriye ile Mustafa Uzun Bozkurt ilçe otogarında buluşmuş ve siz de onların yanındaymışsınız. Sonra öğrendikten sonra fark ettim ki, Mustafa'nın eski eşi Semra ve çocukları var. Bayram değil seyran değil, yıllar sonra yeğenimi göreceğim diye Semra'nın evine gitmişsiniz. Peki Huriye ile bağlantınız nedir?"

Mehmet Battal ise soruya şu yanıtı verdi:

"Ben Huriye'yi hiç tanımıyorum. İlk kez otogarda gördüm. Sonra ben oradan İstanbul'a gittim."

Bu ifadeler, olayın arkasındaki sosyal ve ilişkisel bağlantıların çözülmesi gerektiğini gösteriyor.

HURİYE HELVACİ VE OSMAN HELVACİ KİMDİR?

Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı, Bozkurt'ta yaşayan ve tanınan bir aileye mensuptu. Osman'ın 5 yaşında olması, olayın daha da trajik bir boyut kazanmasına yol açtı. Müge Anlı'nın vurguladığı gibi, annenin çırılçıplak bulunması ve oğlunun yanında olması, olayın sıradan bir kayıp vakası olmadığını gösteriyor.

Huriye Helvacı'nın sosyal çevresi ve eski kayınbiraderiyle olan görüşmeleri, olayın çözümünde kritik ipuçları sunuyor. Adli tıp raporu ve polis soruşturması, anne-oğulun ölüm nedenlerini açıklığa kavuşturacak.