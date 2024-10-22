HSK müfettişi Mehmet Aslan neden bıçaklandı, öldü mü? Mehmet Aslan sağlık durumu

Mehmet Aslan sağlık durumu nasıl, neden bıçaklandı? Ankara'da, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) binasında gerçekleşen şok edici bir olayda, HSK müfettişi Mehmet Aslan, bir yemekhanede görevli personelin bıçaklı saldırısına uğradı. Olay HSK'nın mescit bölümünde gerçekleşirken, saldırganın Aslan'ı boğazından bıçakladığı öğrenildi. Mehmet Aslan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, saldırgan güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırının sebebi henüz netleşmedi.

HSK MÜFETTİŞİ MEHMET ASLAN ÖLDÜ MÜ, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Olay sonrasında derhal sağlık ekipleri HSK binasına sevk edildi. Kanlar içinde mescitte bulunan Mehmet Aslan, sağlık ekipleri tarafından hızla hastaneye kaldırıldı. Boğazından bıçaklanan Aslan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aslan'ın tedavisi yoğun bakımda sürdürülüyor.

Eski HSK Başkanvekili ve Yargıtay üyesi Mehmet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meslektaşım Mehmet Aslan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

HSK MÜFETTİŞİ MEHMET ASLAN'I KİM, NEDEN BIÇAKLADI?

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin, HSK yemekhanesinde çalışan ve 15 Nisan 2024'te göreve başlayan bir personel olduğu öğrenildi. Saldırganın olay anında mescitte olduğu ve bilinmeyen bir nedenle Mehmet Aslan'a saldırdığı belirtiliyor. Olayla ilgili adli soruşturma devam ederken, polis ve savcılık tarafından detaylı bir tahkikat başlatıldı.

Saldırgan, olaydan hemen sonra gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yetkililer, olayın sebebine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve ilerleyen günlerde daha fazla bilgi paylaşılacağını duyurdu.