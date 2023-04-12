Honda'dan sıfır karbon hedefi için yeni iş birliği

Honda ile Güney Kore merkezli çelik üreticisi POSCO arasında sıfır karbon çalışmalarına yönelik geniş kapsamlı iş birliği anlaşması gerçekleştirildi.

Honda ve POSCO bu anlaşma ile konuyla ilgili araştırma çalışmalarına başladığını duyurdu. Buna göre; hem Honda hem POSCO çevre ve elektrifikasyon teknolojileri gibi güçlü yönlerinden yararlanacak. Karbon nötrlüğüne yönelik girişimlerini daha da hızlandırmak isteyen iki marka, gelecek nesiller için sürdürülebilir bir dünya vizyonundan hareket ile iş birliklerini genişletmeye karar verdi.

Yapılan anlaşma kapsamında; hali hazırda iş ortaklıkları devam eden Honda ve POSCO sıfır karbon hedefleri için belirlenen önemli alanlarda hayata geçirilmek üzere iş birliği seçeneklerini araştıracak. Bu alanların başında elektrikli araçlar konusunda da en önemli başlık olan batarya ön plana çıkıyor. Özellikle temel batarya malzemelerinin tedarikinde iş birliği ve gelecek dönemdeki batarya malzemelerindeki teknik değişim konuları dikkat çekiyor.

Geri dönüşüm başlığı içerisinde de karbon nötr bir toplumun gerçekleştirilmesine yönelik olarak geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımının yaygınlaştırılması öne çıkıyor. Ayrıca geri dönüştürülmüş batarya malzemelerinin kullanıldığı kapalı döngü bir geri dönüşüm sisteminin kurulması da araştırma kapsamında yer alıyor.

Aynı zamanda üretimde kullanılan otomotiv çelik sacının kullanımı için araç ağırlığının azaltılmasını sağlayan ultra yüksek gerilimli sac ve üretim sürecinde sera gazı emisyonlarını azaltılan sac da araştırılacak. Son olarak e-Axle (elektrikli aks tahriki) için tahrik motorlarının seri üretiminde elektrikli çelik sac uygulaması da çalışmaya dahil edilecek.

Yapılan anlaşmaya yönelik olarak Honda CEO'su Toshihiro Mibe, 2050 yılına kadar tüm Honda ürünleri ve kurumsal faaliyetleri için sıfır karbon hedeflerini açıkladıklarını hatırlatırken; batarya malzemeleri, geri dönüşüm, çelik sac ve elektrikli çelik sac alanlarında uzmanlığına inandıkları POSCO ile genişletilen iş birliğinin Honda'nın elektrifikasyon stratejilerini de hızlandıracağını söyledi. Diğer yandan POSCO Başkanı Choi Jeong-Woo da Honda ile süregelen iş birliklerinin kapsamının genişlemesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Özellikle batarya malzemelerindeki araştırmalarda Honda'nın elektrikli araçlarının sürece dahil edilmesiyle tam değer zinciri yaratılabileceğinin altını çizdi.