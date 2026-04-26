Hâne sergisi Şanlıurfa’da sanatseverlerle buluştu

Hâne sergisi Şanlıurfa’da sanatseverlerle buluştu
Albayrak Grubu’nun “Hâne” temalı İslam sanatları sergisi, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa’da kapılarını açtı. Sergi yoğun ilgi gördü.

Albayrak Grubu’nun 12 yıldır sürdürdüğü İslam Sanatları Sergileri, bu yıl “Hâne” temasıyla Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin açılış durağı olan Şanlıurfa’da sanatseverlerle buluştu. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde açılan sergi, medeniyetlerin köklü birikimini yansıtan eserleriyle ziyaretçilerine kültürel bir yolculuk sundu.

ŞANLIURFA’DA SANAT VE TARİH BİR ARAYA GELDİ

25 Nisan’da kapılarını açan sergiye, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve çok sayıda davetli katıldı. Hz. İbrahim’in doğduğu topraklar olarak bilinen Şanlıurfa’da düzenlenen sergi, şehrin kadim atmosferiyle bütünleşerek sanat ile tarih arasında güçlü bir bağ kurdu. Daha önce farklı temalarla kente gelen sergi, bu yıl “Hâne” konseptiyle yeniden ziyaretçilerini ağırladı.

GELENEKSEL SANAT YAŞAYAN ATÖLYEYE DÖNÜŞTÜ

Sergi kapsamında hat sanatçıları ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen meşk dersleri, etkinliği izlenen bir organizasyonun ötesine taşıdı. Usta sanatçılar eşliğinde yapılan çalışmalarla geleneksel sanatın aktarımı canlı olarak deneyimlendi. Bu yönüyle sergi, hem sanat eserlerinin sergilendiği hem de üretimin devam ettiği bir kültür alanı haline geldi.

TARİHİ MÜZEDE ANLAMLI BULUŞMA

Türkiye’nin en büyük müzelerinden biri olan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen sergi, Paleolitik dönemden İslam medeniyetine uzanan geniş bir tarihsel birikimle buluştu. Göbeklitepe ve Balıklıgöl Adamı gibi önemli eserlere ev sahipliği yapan müzede düzenlenen sergi, geçmiş ile günümüz arasında bir köprü kurarak ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

“HÂNE” TEMASIYLA KÜLTÜREL DERİNLİK VURGUSU

Sergide “Hâne” kavramı, yalnızca fiziksel bir mekân değil; aidiyet, kök ve kültürel aktarımın sembolü olarak ele alındı. Hat ve tezhip sanatlarının örnekleriyle zenginleşen eserler, İslam sanatının derin anlam dünyasını yansıttı. Sergi, geleneksel sanatların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir kültürel etkinlik olarak öne çıktı.

Haber: Ali Karademir

