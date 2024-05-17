Hipermetrop nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Hipermetropi, göze gelen ışınların ağ tabakanın arkasında odaklanması sonucu meydana gelen bir göz kusurudur. Hipermetroplar uzağı görebilirken, yakındaki nesneleri net göremezler. Bu durum, göze gelen ışığı kırma kusurundan kaynaklanır. Hipermetropi bir hastalık değil, gözün optik sisteminden kaynaklanan bir durumdur. Belirtileri arasında yakın objeleri bulanık görme ve gözleri kısarak bakma gibi bozukluklar yer alır. İşte hipermetrop nedir, belirtileri ve tedavi yöntemleri neler sorusunun yanıtı…

HİPERMETROP NEDEN OLUR?

Hipermetropi, bir görme bozukluğudur ve gözleriniz uzaktaki nesnelere kıyasla, yakındaki nesnelere daha az odaklanır. Hipermetrop olanlar, özellikle belli bir yaşın üzerinde, uzağı da iyi göremezler. Ancak hipermetrop sadece yakın görme sorunu değilidir. Gözün odaklanmasında kornea ve lens önemli rol oynar. Kornea, gözün şeffaf ve en ön yüzeyidir. Lens ise, göz içindeki nesnelere odaklandıkça şekil değiştirir. Eğer korneanın şekli farklı ise göz doğru odaklanamaz. Hipermetropi, ışık ışınlarının retina yerine doğru olmayan bir yere düşmesine neden olur. Bu durumda yakındaki nesneleri iyi görememe, baş ağrısı ve yorgunluk gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Eğer bu belirtileri yaşıyorsanız, doktorunuzla görüşmeniz önerilir. Hipermetropi teşhisi için temel bir göz muayenesi yeterlidir. Gözlük, kontakt lens veya cerrahi operasyon seçenekleri ile tedavi edilebilir.

HİPERMETROP BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hipermetropi, göze gelen ışınların ağ tabakanın (retinanın) arkasında odaklanması sonucu meydana gelen bir göz kusurudur. Hipermetroplar uzağı görebilirken, yakındaki nesneleri net göremezler. Hipermetrop belirtileri şunlar olabilir:

Yakın objeleri bulanık görme

Gözleri kısarak bakma

Gözde ağrı ya da yanma

Okumak, yazmak, bilgisayar kullanmak, çizim yapmak gibi uzun süren yakın mesafe işleri yaparken göz ağrısı ya da baş ağrısı hissedilmesi

Sık sık göz kırpma

Bazı durumlarda gözde kızarıklık ve yaşlanma

Eğer bu belirtileri yaşıyorsanız, göz muayenesi yaptırmak önemlidir. Çocuklarda belirtilerin fark edilmesi zaman alabileceğinden, düzenli göz muayeneleri çocuklar için de önemlidir. Ayrıca, tedavi edilmeyen yüksek dereceli hipermetropi çocuklarda göz tembelliğine neden olabilir.

HİPERMETROP TEDAVİSİ NASIL OLUNUR?

Hipermetropi, gözlük, kontakt lens veya lazer cerrahisi gibi çeşitli yöntemlerle tedavi edilebilir. İşte hipermetropiyi tedavi etmek için kullanılan bazı yöntemler:

Gözlük veya Kontakt Lensler

Hipermetropiyi düzeltmek için en yaygın kullanılan yöntemlerden biri gözlük veya kontakt lenslerdir. Bu optik düzeltmeler, gözdeki odaklama hatasını düzelterek net görüş sağlar. Gözlük veya kontakt lensler, kişinin hipermetrop derecesine ve diğer göz özelliklerine bağlı olarak bir göz doktoru veya optometrist tarafından reçete edilir.

Lazer Cerrahisi (Laser Refraktif Cerrahi)

Bazı hipermetroplar, hipermetropiyi kalıcı olarak düzeltmek için lazer cerrahisini tercih edebilirler. Lazer cerrahisi sırasında, kornea şekli değiştirilir ve ışığın retinaya doğru odaklanmasını sağlayacak şekilde ayarlanır. Lasik ve PRK gibi çeşitli lazer cerrahi prosedürleri, uygun adaylar için hipermetropiyi kalıcı olarak düzeltebilir. Ancak, herkes için uygun olmayabilir ve belirli riskler içerebilir.

Lens Değiştirme Cerrahisi

Yüksek dereceli hipermetropisi olan bazı kişiler için lens değiştirme cerrahisi bir seçenek olabilir. Bu cerrahi prosedürde, doğal lens çıkarılır ve yapay bir lensle değiştirilir. Bu, hipermetropiyi düzeltebilir ve aynı zamanda katarakt tedavisi için de kullanılabilir.

Hangi tedavi seçeneğinin en uygun olduğunu belirlemek için bir göz doktoruna veya uzmanına danışmak önemlidir. Herkes için en uygun tedavi yöntemi, kişinin yaşına, hipermetrop derecesine, genel sağlık durumuna ve yaşam tarzına bağlı olarak değişebilir.