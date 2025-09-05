Hikmet Çetin kimdir? Hikmet Çetin kaç yaşında, nereli?

Hikmet Çetin kimdir? Son günlerde adını sıkça duymaya başladığımız bu isim, siyasi kariyeri ve kamu hizmetleriyle dikkat çekiyor. Türkiye'nin önemli siyasetçilerinden biri olan Hikmet Çetin'in hayatı, başarıları ve siyasi duruşu merak konusu oldu. Hikmet Çetin hakkında bilmek istedikleriniz ve kariyerine dair tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

HİKMET ÇETİN KİMDİR?

Hikmet Çetin, 1937'de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde doğmuş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu bir siyasetçidir. Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalıştıktan sonra 1977'de milletvekili olarak siyasete atıldı. Başbakan yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı ve CHP Genel Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Çetin, 1997-1999 yıllarında Meclis Başkanı olarak da görev yaptı. Ayrıca NATO Afganistan Kıdemli Sivil Temsilcisi olarak uluslararası alanda önemli çalışmalar yürüttü.

HİKMET ÇETİN KAÇ YAŞINDA?

Hikmet Çetin'in yaşı merak ediliyor. 1937 yılında doğan deneyimli siyasetçi, 2025 yılı itibarıyla 88 yaşındadır. Uzun yıllar Türkiye siyasetinde aktif rol oynayan Çetin, hem siyasi kariyeri hem de devlet hizmetleriyle önemli bir isim olarak tanınıyor.

HİKMET ÇETİN NERELİ?

Hikmet Çetin'in memleketi sıkça merak ediliyor. 1937 yılında Türkiye'nin doğusunda yer alan Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dünyaya gelen Çetin, bölgenin kültürel ve sosyal dokusuyla yetişmiş önemli bir siyasetçidir. Köklü memleketi, onun siyasi duruşu ve hizmet anlayışında da etkili olmuştur.

HİKMET ÇETİN EVLİ Mİ?

Hikmet Çetin'in özel hayatı merak edilen konular arasında yer alıyor. Deneyimli siyasetçi, evlidir ve ailesiyle özel yaşamını mümkün olduğunca gizli tutmayı tercih etmektedir. Uzun yıllardır kamuoyunda tanınan Çetin, ailesine verdiği önemle de bilinir.

HİKMET ÇETİN'İN SİYASAL YAŞAMI

Hikmet Çetin, 1977'de CHP'den İstanbul milletvekili olarak TBMM'ye girdi ve 1978-1979'da başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. 1987'de SHP'den Diyarbakır milletvekili seçildi, partide üst düzey görevlerde bulundu. 1991'de Gaziantep milletvekili olarak Meclis'e döndü ve DYP-SHP koalisyonunda dışişleri bakanlığı yaptı. 1995'te CHP genel başkanı oldu ve aynı yıl TBMM Başkanı seçildi. 2004-2006 arasında NATO'nun Afganistan'daki Kıdemli Sivil Temsilcisi olarak görev yaptı. Ayrıca Türkiye Değişim Hareketi içinde yer aldı.