Hıdırellez nedir ve ne yapılır? Hıdırellez gelenekleri nelerdir?

Türk dünyasında ve Balkanlar'da yaygın olarak kutlanan bu özel gün, aynı zamanda Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğuna inanılan tarih olarak kabul ediliyor. Binlerce yıldır süregelen bu gelenekte insanlar Hıdırellez'de ne yapar? Dilek dileme ritüelleri, ateş üzerinden atlama, gül ağacına dilek bağlama ve doğada vakit geçirme gibi birçok gelenek Hıdırellez gecesine renk katıyor. Peki, Hıdırellez nedir ve ne yapılır? Hıdırellez ne zaman 2025? İşte detaylar...

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdırellez, halk arasında baharın gelişiyle birlikte kutlanan mevsimlik bir bayramdır. Hızır (bolluğu ve bereketi simgeler) ile İlyas'ın (yağmuru ve doğayı temsil eder) bir araya geldiği bu gün, yeni başlangıçların sembolüdür.

HIDIRELLEZ'DE NE YAPILIR?

Dilek dilemek en çok bilinen ritüeldir. Kişiler, ev, araba, bebek, sağlık gibi isteklerini sembolize eden dilekleri kağıda yazar ya da çizer ve gül ağacının altına bırakırlar. Bu dileklerin Hızır tarafından görülüp kabul edileceğine inanılıyor.

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Hıdırellez, her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır. 2025 yılında da Hıdırellez, 5 Mayıs Pazartesi günü akşamı başlayacak.

HIDIRELLEZ GECESİ NE YAPILIR?

Hıdırellez gecesi dilekler, küçük kağıtlara yazılarak gül ağacının altına gömülür veya bir kumaş parçasına sarılarak sabaha kadar dışarıda bırakılır. İnanca göre, bu dilekler Hızır ile İlyas peygamberler tarafından görülür ve gerçekleşir.

Bir diğer gelenek ise ateşten atlamaktır. Kötü enerjilerden arınmak ve hastalıklardan korunmak amacıyla yakılan ateşin üzerinden atlamak, Hıdırellez gecesinin en sembolik ritüellerinden biridir. Özellikle toplu kutlamalarda bu gelenek, eğlenceyle birleşerek coşkulu bir hal alır.

Niyet çizimi ya da baht açma adı verilen uygulamada ise kişiler, geceden hazırladıkları çizimlerde (ev, araba, bebek gibi) dileklerini simgeler. Bu çizimler sabah erkenden suya bırakılır ve gün doğumunda su kenarından alınarak dileklerin kabul olacağına inanılır.

Yiyecek paylaşımı da Hıdırellez gecesi yapılan önemli geleneklerdendir. Bolluk ve bereket dileğiyle yapılan yiyecekler, komşularla paylaşılır; böylece yeni yılın bereketle geçmesi umulur.

DİLEĞİNİ GÜL AĞACINA ASMAK CAİZ Mİ, GÜNAH MIDIR?

Eğer dilek dileme eylemi, doğrudan Allah'tan istemek yerine, dileğin bir nesne (örneğin gül ağacı) veya başka bir varlık aracılığıyla gerçekleşeceğine inanılarak yapılıyorsa bu durum dinen sakıncalıdır. "De ki: Allah'ım sen mülkün sahibi, sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü alırsın, dilediğini yükseltirsin, dilediğini alçaltırsın. İyilik senin elindedir, sen her şeye kadirsin. " (Âli İmran, 3/26)