Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı

Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'da ormanlarda ortaya çıkan beyaz pamuk görünümlü çam kese tırtılı hem insana hem de ağaçlara zarar veriyor. Kentsel alanlarda da risk oluşturan çam kese tırtılı temas edilmesi halinde insanlarda alerjik reaksiyonlara yol açıyor.

Samsun'da son dönemlerde çam ağaçlarında yoğun olarak görülen çam kese tırtılı, hem orman ekosistemi hem de insan sağlığı açısından tehdit oluşturuyor.

Özellikle Samsun-Ankara yolu üzerindeki çam ormanlarında beyaz pamuk görünümlü keseleriyle dikkat çeken zararlı, kentsel alanlarda da risk oluşturuyor.

"TEMAS HALİNDE ALERJİK REAKSİYONLARA NEDEN OLABİLİYORLAR"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Akça, çam kese tırtılının çamgiller üzerinde oburca beslenerek ciddi zarar verdiğini belirterek, "Özellikle çamgiller dediğimiz ağaç türlerinde yaprakları oburca yerler. Kentsel alanlarda da zararları var. Parklarda ve insanların yaşam alanlarında temas halinde alerjik reaksiyonlara neden olabiliyorlar" dedi.

"KİMYASAL MÜCADELE İLK ETAPTA DÜŞÜNÜLMEMELİ; DOĞA DOSTU YÖNTEMLER TERCİH EDİLMELİ"

Önlem alınmadığı takdirde zararın artacağını vurgulayan Akça, "Haziran ve temmuz aylarında erginlerinden kelebekler çıkar, çiftleşirler ve yumurtalarını iğne yapraklar üzerine toplu halde bırakırlar. Ortalama 200 yumurta bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar ilk dönemde küçük yapraklarla beslenir, bu aşamada tüyleri olmadığı için alerjik etki görülmez. Daha sonra kese örerler ve kese içinde toplu halde yaşarlar. Şu anda bu toplu bulunma dönemindeyiz. Bahçe veya piknik alanlarında insanlarla temas ettiğinde alerjiye yol açar, bitkilerde ise yaprakları yiyerek zarar oluşturur. Mücadele entegre bir bakış açısıyla yapılmalı. Öncelikle keselerin kesilip toplanarak imha edilmesi gerekir. Kimyasal mücadele ilk etapta düşünülmemeli; gerekirse doğa dostu yöntemler tercih edilmelidir" diye konuştu.

"ARTMASINDA KÜRESEL ISINMANIN PAYI BÜYÜK"

Küresel ısınmanın böcek popülasyonlarını artırdığına da dikkat çeken Akça, "İklim değişikliği birçok canlıyı etkiliyor, bu etki en çok böceklerde görülüyor. Son yıllarda çam kese tırtılının artmasında küresel ısınmanın payı büyük" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
