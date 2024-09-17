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Hediye ve Salim Güran'ın ilişki mi var? Hediye Güran kasten öldürmeye iştiraktan tutuklandı!

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Hediye ve Salim Güran'ın ilişki mi var? Hediye ve Salim Güran arasındaki yasak aşk iddiaları gündeme geldi. Narin Güran cinayetiyle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Peki, Hediye Güran neden tutuklandı? Hediye Güran, Narin'in öldürülmesine yardım mı etti?

Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor ve yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hediye Güran, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Cinayetle ilgili gelişmeler ve soruşturmanın seyrine dair güncel bilgiler, kamuoyuna açıklanıyor. Vatandaşlar, Hediye ve Salim Güran arasında ne olduğunu merak ediyor. Hediye ve Salim Güran yasak aşk mı yaşıyor? Detaylar haberimizde...

HEDİYE VE SALİM GÜRAN'IN İLİŞKİSİ Mİ VAR?

Hediye ve Salim Güran arasındaki ilişki iddiaları ise bu trajik olayın gölgesinde kalan bir diğer önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor.

Hediye ve Salim Güran'ın ilişki mi var? Hediye Güran kasten öldürmeye iştiraktan tutuklandı!

HEDİYE GÜRAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hediye Güran'ın ifadesi de ortaya çıktı. Hediye Güran ifadesinde, "Ben olay günü Narin'i hiç görmedim. Yüksel'in evine iki defa gittim ama bir olaya şahit olmadım. Ben eşime ait olan Salim'in kullandığı aracı kesinlikle görmedim" dedi.

Hediye ve Salim Güran'ın ilişki mi var? Hediye Güran kasten öldürmeye iştiraktan tutuklandı!

SALİM GÜRAN İLE İLİŞKİSİ Mİ VAR?

Hediye Güran, "Salim'le aranızda herhangi bir ilişki var mı?" sorusuna "Kesinlikle böyle bir şey yoktur" yanıtını verdi. Güran, "Salim Güran'la yaptığı 26 Temmuz'da 13.22'de 25 saniyelik görüşme ve 16 Temmuz'da Salim Güran'ın 4 cevapsız çağrısı, WhatsApp üzerinden 10 Nisan 2024 günü Salim Güran'ın saat 5'te size cevapsız bıraktığı, bu cevapsız çağrılara vereceğiniz cevap nelerdir?" sorusuna, "Cevapsız çağrıları ilişkin diyeceğim yoktur, hatırlamıyorum. 25 saniyelik görüşmeyi tam hatırlamamakla beraber Salim'in eşiyle yaptığımız görüşme olduğunu düşünüyorum" dedi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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