Hayalimdeki Düğün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayalimdeki Düğün filmi ne zaman, nerede çekildi?

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HAYALİMDEKİ DÜĞÜN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tom, Darcy ve aileleri, Filipinler'deki özel bir adada muhteşem bir düğün için bir araya gelir. Çift, düğünü tartışırken, misafirleri rehin alınır. Korsanlar, Darcy'nin zengin babası Robert'tan 45 milyon dolar talep ediyor. Darcy'nin hayatta olduğundan emin olana kadar ödemeyi reddediyor.

Darcy ve Tom, düğün partisi dışında yakalanırlar, ancak onları kaçıranlardan kaçmayı başararak korsanlardan birini öldürürler. Tekrar yakalanmaktan kurtulmaya çalışan Darcy ve Tom, düğünle ilgili şüphelerini dile getirir. Müdürün ofisinin altındaki bir kasada köşeye sıkışan Tom, Darcy'nin saklanabilmesi için onlara teslim olur.

Düğün partisinin geri kalanına yeniden katıldığında Tom, Darcy'nin eski nişanlısı Sean'ın korsanları kiraladığını açıklar. Planı açığa çıkan Sean, Darcy'nin peşine düşer ve Robert'ın kız arkadaşı Harriet'i rehin alır. Bu sırada Darcy, havuzda Tom ve diğerlerine katılır ve burada kendisi ve Tom, hâlâ evlenmek istediklerini itiraf ederler.

Düğün partisi üyeleri, Harriet'in Sean'la birlikte komploya dahil olduğunu anlar. Tom, nöbet tutan iki korsandan düğün törenini tamamlamalarına izin vermelerini ister ve Robert, evlenmelerine izin verirlerse parayı serbest bırakacağını söyler. Konuklar " Ben Olacağım " şarkısını söylerken Tom ve Darcy korsanlara hücum eder ve Darcy bir el bombasını çıkarır. Bir korsan teslim olur; diğeri koşuyor ve ardından mekana ateş etmeye başlıyor. Tom'un annesi Carol yerden bir silah alır ve ateşe karşılık verir. Darcy, Tom'un patlamada öldürülen korsana vurabilmesi için el bombasını havaya fırlatır (bu aynı zamanda düğün kutlaması için sahnelenen havai fişekleri de ateşler).

Düğün güvenli bir yere giderken Darcy ve Tom yardım almak için yarışır, ancak iskelede Sean ile karşılaşırlar. Tom onunla savaşır, ardından Tom ve Darcy bir tekneyle kaçarlar. Harriett onları helikopterde durdurmaya çalışır. Tekneyle birlikte bir iple sürüklenen Sean, gemiye tırmanır ve Darcy tekneyi sürerken Tom ile tekrar savaşır. Tom ve Sean'ı havaya kaldıran bir parasail serbest bırakılır. Tom tekne güvertesine giden ipi hızla çekiyor. Tom ve Darcy ipi keserek parasail'i helikopterin rotorlarına göndererek hem Sean'ı hem de Harriet'i öldürür. Sahile döndüğümüzde yetkililer kalan korsanları gözaltına alırken Tom ve Darcy evlenir.



HAYALİMDEKİ DÜĞÜN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

İlk gösterim tarihi: 28 Aralık 2022

Yönetmeni: Jason Moore

Jennifer Lopez, Tom'un nişanlısı Darcy Rivera rolünde

Josh Duhamel , Darcy'nin nişanlısı Tom Fowler rolünde

Jennifer Coolidge , Tom'un annesi Carol Fowler rolünde

Sônia Braga Renata Ortiz rolünde (Sonia Braga rolünde)

Cheech Marin Robert Rivera rolünde