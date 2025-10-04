Hatice Boynukalın Şenkardeşler kimdir? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hatice Boynukalın Şenkardeşler kaç yaşında, nereli?

Son dönemde Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atanmasıyla dikkatleri üzerine çeken Hatice Boynukalın Şenkardeşler, kamuoyunda merak uyandıran isimler arasında yerini aldı. Akademik çalışmalarıyla ilahiyat çevrelerinde tanınan Şenkardeşler, özellikle İslam hukuku, Maliki mezhebi ve füru-usûl ilişkisi üzerine derinlemesine araştırmalarıyla öne çıkıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HATİCE BOYNUKALIN ŞENKARDEŞLER KİMDİR?

Hatice Boynukalın Şenkardeşler, akademik ve entelektüel birikimiyle ön plana çıkan, İslam hukuku ve fıkıh alanında uzmanlaşmış bir ilahiyatçıdır. 1998 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olan Şenkardeşler, yüksek lisans ve doktora eğitimini İslam hukuku üzerine yaparak akademik kariyerine bu alanda yön vermiştir.

2010 yılında tamamladığı yüksek lisans tezinde klasik fıkıh kaynaklarında aile hukukunun gayelerine dair analizlere odaklanmış, 2017'deki doktora tezinde ise Maliki fakihi Şehâbeddin Karâfî'nin fıkıhtaki yeri üzerine kapsamlı bir çalışma ortaya koymuştur.

2004-2010 yılları arasında Anlayış Dergisi'nde Orta Doğu ve siyaset temalı yazılar kaleme almış, aynı zamanda çeviri faaliyetlerinde bulunmuştur.

2018 yılından itibaren İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademisyen olarak görev yapan Hatice Boynukalın Şenkardeşler, 3 Ekim 2025 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan kararname ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

İslam hukuku literatüründe özellikle mukayeseli fıkıh, füru-usûl ilişkisi ve Maliki mezhebi üzerine derinleşmiş bir akademik çalışmaya sahiptir.

HATİCE BOYNUKALIN ŞENKARDEŞLER KAÇ YAŞINDA?

Hatice Boynukalın Şenkardeşler'in doğum tarihi kamuoyuyla açık olarak paylaşılmamıştır. Ancak 1998 yılında lisans eğitimini tamamladığı göz önünde bulundurulduğunda, yaklaşık olarak 1975-1977 yılları arasında doğmuş olabileceği değerlendirilmektedir.

Bu hesaba göre 2025 itibarıyla yaklaşık 48-50 yaşları arasındadır. Ancak bu sadece tahmini bir aralıktır; resmi bir doğum yılı bilgisi bulunmamaktadır.

HATİCE BOYNUKALIN ŞENKARDEŞLER NERELİ?

Hatice Boynukalın Şenkardeşler aslen Karamanlıdır. Ailesinin kökeni Karaman'a dayanmaktadır. Aynı zamanda, kamuoyunda tanınan başka bir isim olan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın da kardeşidir.

Aile geçmişi ve kültürel kökeni itibarıyla, Anadolu'nun ilim geleneğini temsil eden bir aile yapısından gelmektedir.

HATİCE BOYNUKALIN ŞENKARDEŞLER'İN KARİYERİ

Hatice Boynukalın Şenkardeşler'in kariyeri, hem akademik hem de entelektüel üretim açısından oldukça zengin bir çizgi izlemektedir. İlk olarak iletişim alanında gazetecilik eğitimi alan Şenkardeşler, kısa sürede ilahiyat alanına yönelmiş ve İslam hukuku üzerine yüksek lisans ve doktora yaparak bu alanda uzmanlaşmıştır.

2004-2010 yılları arasında Anlayış Dergisi'nde yazılar kaleme almış, tercümeler yaparak İslam dünyasıyla ilgili entelektüel bir katkı sunmuştur.

2018 yılından itibaren İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır. Özellikle mukayeseli fıkıh, füru-usûl ilişkisi, klasik dönem fıkıh âlimlerinin metodolojileri ve Maliki mezhebi üzerine yoğun akademik çalışmaları bulunmaktadır.

Bu birikimi sayesinde, 3 Ekim 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atanmıştır. Bu göreviyle birlikte hem akademik bilgisini kamu hizmetine taşıma hem de Diyanet'in ilmi ve fikri yönünü güçlendirme potansiyeli taşımaktadır.