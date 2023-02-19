Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay Hassa kaç şiddetinde deprem oldu? Hassa deprem şiddeti ne? Hassa kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Gündem Haberleri

Hatay Hassa kaç şiddetinde deprem oldu? Hassa deprem şiddeti ne? Hassa kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Hatay deprem oldu mu ve Hatay'da deprem şiddeti ne? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Hatay Hassa kaç şiddetinde deprem oldu? Hassa deprem şiddeti ne? Hassa kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

Oto koltuk kılıfı firmasından depremzedeler için uyku tulumuOto koltuk kılıfı firmasından depremzedeler için uyku tulumu
Altılı Masa bugün toplanıyor! Gündem: Seçim tarihi ve depremAltılı Masa bugün toplanıyor! Gündem: Seçim tarihi ve deprem

Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Hatay Hassa'da gerçekleşen depremin şiddeti araştırılıyor. Peki, Hatay Hassa kaç şiddetinde deprem oldu? Hassa deprem şiddeti ne? Hassa kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Hatay Hassa kaç şiddetinde deprem oldu? Hassa deprem şiddeti ne? Hassa kaç büyüklüğünde deprem oldu?

HATAY HASSA DEPREM Mİ OLDU?

Afad verilerine göre Hatay'ın Hassa ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilmiştir.

Hatay Hassa kaç şiddetinde deprem oldu? Hassa deprem şiddeti ne? Hassa kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Deprem AFAD Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title