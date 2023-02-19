Hatay Hassa kaç şiddetinde deprem oldu? Hassa deprem şiddeti ne? Hassa kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Gündem Haberleri
Hatay deprem oldu mu ve Hatay'da deprem şiddeti ne? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Hatay Hassa kaç şiddetinde deprem oldu? Hassa deprem şiddeti ne? Hassa kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...
Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Hatay Hassa'da gerçekleşen depremin şiddeti araştırılıyor. Peki, Hatay Hassa kaç şiddetinde deprem oldu? Hassa deprem şiddeti ne? Hassa kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...
GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.
HATAY HASSA DEPREM Mİ OLDU?
Afad verilerine göre Hatay'ın Hassa ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilmiştir.