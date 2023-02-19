Hatay Hassa kaç şiddetinde deprem oldu? Hassa deprem şiddeti ne? Hassa kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Hatay deprem oldu mu ve Hatay'da deprem şiddeti ne? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Hatay Hassa kaç şiddetinde deprem oldu? Hassa deprem şiddeti ne? Hassa kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...