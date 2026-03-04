"Hatay" diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı'da çekildiği ortaya çıktı
İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra havada imha edilen mühimmat parçasının Hatay'ın Dörtyol ilçesine düştüğü açıklandı. Aynı anda Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı'ya da bir parça düştü. Ancak sosyal medyada Kamışlı'da çekilen fotoğraflar Hatay diye paylaşılıyor.
- İran'dan ateşlenen bir füze Hatay üzerinde imha edildi.
- Suriye'nin Kamışlı bölgesine bir füze parçası düştü.
- Kamışlı'da çekilen fotoğraflar sosyal medyada Hatay'da çekilmiş gibi paylaşıldı.
ABD-İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalar beşinci gününe girerken Orta Doğu'da tansiyon yükselmeye devam ediyor. İsrail'in ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırıları bölgesel savaş endişesini artırırken, yedi ülkede şu ana kadar 800'ün üzerinde can kaybı yaşandı.
HATAY ÜZERİNDE İMHA EDİLEN FÜZE
Çatışmalar sırasında İran'dan ateşlenen bir füzenin Hatay üzerinde imha edildiği belirtildi. Aynı anda Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı bölgesine de bir füze parçasının düştüğü bildirildi.
SOSYAL MEDYADA YANLIŞ PAYLAŞIMLAR
Kamışlı'da çekilen bazı fotoğrafların sosyal medyada Hatay'da çekilmiş gibi paylaşıldı. Görsellerin Suriye'nin Kamışlı kentinden olduğu belirtilirken, paylaşımlar sosyal medyada tartışma yarattı.