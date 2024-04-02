Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Hatay'da seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Hatay Yerel Seçim sonuçları!

31 Mart Hatay Yerel Seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanının kim olduğu ve seçimi hangi partinin kazandığı belli oldu. Sandıkların açılmasıyla birlikte, Hatay Belediye Başkanı belirlendi. Rakiplerinden %44,48 oy alarak üstünlük sağlayan AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk belediye başkanı seçildi.

HATAY SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yerel Seçim sonuçları, 31 Mart Pazar günü saat 17:00'de sandıklar kapandıktan hemen sonra sayıma başlandı. Hatay Belediye Başkanı yerel seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk %44,48 oy alarak rakiplerinden üstünlük sağlayarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

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HATAY'DA YEREL SEÇİMİ KİM KAZANDI?

2024 Yerel seçim sonuçları açıklanmasının ardından, Hatay Belediye Başkanı AK Parti'nin adayı %44,48 oy alarak Mehmet Öntürk oldu.