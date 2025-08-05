5 Ağustos 2025 itibarıyla, Kaya'nın "EXXEN'den ayrıldı mı?" sorusuna net bir cevap verilmiş durumda. Ünlü komedyen, platformla ilişkisini sonlandırdığını sosyal medya hesabından doğruladı. Peki, Hasan Can Kaya EXXEN'den ayrıldı mı, neden ayrıldı?

HASAN CAN KAYA EXXEN'DEN AYRILDI MI?

5 Ağustos 2025'te Hasan Can Kaya, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Dedikoduların önüne geçmek adına duyurulur… Haberler doğru. Yeni sezonda EXXEN'de olmayacağız. Yeni adresimiz belli olduğunda açıklayacağım." sözleriyle EXXEN ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

HASAN CAN KAYA EXXEN'DEN NEDEN AYRILDI?

Yakın çevresine yaptığı açıklamalara göre, bu kararın arkasında "Acun Ilıcalı ile herhangi bir sorun yok, ancak global platformlarda devam etmek istiyorum" şeklindeki kariyer hedefleri olduğu söyleniyor.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Aralık 1989'da İstanbul'da doğan Hasan Can Kaya, sahne ve ekran dünyasına "1 Erkek 1 Kadın" adlı popüler sitcom dizisinin senaryo ekibinde yer alarak adım attı. Bu dönemde, yakın çevresinin teşvikiyle stand-up komediye yöneldi ve kariyerinin ilk sahne deneyimlerini Leman Kültür Beşiktaş sahnesinde düzenli olarak gerçekleştirdiği gösterilerle kazandı.

2020 yılının Ocak ayında ilk kişisel projesi olan "Konuşanlar Talk Show"u YouTube'da yayınlamaya başladı. Program, kısa sürede büyük ilgi gördü ve geniş kitlelere ulaştı. Bu başarının ardından, 2020 Aralık ayında dijital platform Exxen'e transfer oldu. "Konuşanlar", Hasan Can Kaya'ya birçok ödül kazandırarak onu dijital içerik dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri haline getirdi; proje, çeşitli yarışma ve organizasyonlarda "En İyi Dijital İçerik" ödülüne layık görüldü.

Başarılı komedyen, dijital projelerinin yanı sıra "Çok Güzel Hareketler Bunlar" ve "Çok Aşk" isimli sinema filmlerinde de rol aldı. Sadece mizah içerikleriyle değil, aynı zamanda magazinsel gelişmelerle de sık sık gündeme gelen Hasan Can Kaya, günümüzde Türkiye'nin en popüler isimlerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

KONUŞANLAR BİTTİ Mİ?

EXXEN'den ayrılma kararı, "Konuşanlar" programının sona ereceği anlamına gelmiyor. Yeni sezonda farklı bir platformda yayınlanması bekleniyor. Ancak henüz resmi bir anlaşma açıklanmadı.