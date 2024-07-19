Hasan Arat kimdir? Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat kaç yaşında, nereli?

Beşiktaş Kulübünün Başkanı Hasan Arat'ın kim olduğu merak ediliyor. Hasan Arat'ın kim olduğu ve kariyeri araştırılıyor. Türk iş insanı ve eski profesyonel basketbolcu Hasan Arat kimdir? Sorusunun cevabı aratılıyor. Peki, Hasan Arat kimdir? Hasan Arat kaç yaşında ve nereli?

HASAN ARAT KİMDİR?

Hasan Arat 27 Eylül 1959 yılında Adana'da doğmuştur. Türk spor yöneticisi, iş insanı ve eski profesyonel basketbolcudur. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 35. başkanıdır.

İstanbul'un 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapma teklifinin liderliğini yaptı. 2020 Adaylıklarının ardından Avrupa Olimpiyat Komiteleri İcra Komitesi üyeliğine seçildi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Pazarlama Komisyonu üyeliğine atandı. 2021'de yapılan seçimle, 50 ülkeden 41 temsilcinin oyunu alarak yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçildi.

Eşi Simin Arat ile birlikte İstanbul'da yaşamaktadır ve Ali adında bir oğlu ve Zeynep adında bir kızı vardır.