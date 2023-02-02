Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın skandal Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri Türkiye ve İsveç arasındaki gerilimi tırmandırdı. Provokasyonun ardından bazı ülkeler İstanbul'daki başkonsolosluklarını kapatma kararı aldı. Peki, Hangi ülkeler, neden konsolosluklarını kapatıyor?

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Konsolosluk kapatan ülkeler hangileri, neden kapattılar? Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın skandal Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri Türkiye ve İsveç arasındaki gerilimi tırmandırdı. Provokasyonun ardından bazı ülkeler İstanbul'daki başkonsolosluklarını kapatma kararı aldı. Peki, Hangi ülkeler, neden konsolosluklarını kapatıyor? İşte detaylar...

HANGİ ÜLKELER, NEDEN KONSOLOSLUK KAPATTI?

Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin ardından Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere ve İsviçre İstanbul'daki başkonsolosluklarını kapatma kararı aldı.

9 ÜLKENİN ELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Türkiye'de terör eylemi tehdidi iddiasıyla konsolosluklarının çalışmalarına ara veren ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Gerçekleşecek toplantıda Türkiye'nin tepkisini dile getirmesi bekleniyor.

KONSOLOSLUKLARIN NEDEN KAPATILDIĞI SORULACAK

Konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Dışişleri'nde yapılacak görüşmelerde bu kapatmaların neden yapıldığı sorulacak.

SON YAŞANANLAR

Avrupa ülkelerinin İstanbul'da bulunan başkonsoloslukları art arda geçici süre kapanma kararı aldıklarını açıklamıştı. Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika ve Fransa'nın ardından son olarak İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağını duyurmuştu.

Hollanda, 31 Ocak günü İstanbul Başkonsolosluğu'nun geçici süre kapatıldığını açıkladı. İngiltere de güncellediği Türkiye'ye seyahat uyarısı metninde, konsolosluğun geçici bir süre halka kapatıldığını duyurmuştu. 1 Şubat günü, Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri de konsolosluğun güvenlik sebebiyle geçici süreliğine kapatıldığını aktarmıştı. Almanya'nın ardından Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu da geçici bir süreliğine kapatıldığını belirtmişti.

Sonrasında Belçika ve İsviçre'nin de İstanbul Başkonsoloslukları güvenlik gerekçesiyle geçici olarak halka kapatıldığını açıklamıştı.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu sorumsuzluk kabul edilemez. Türkiye güvenli bir ülkedir. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz işinin başındadır." ifadelerini kullandı.

SOYLU "PSİKOLOJİK HARP" DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Soylu konsoloslukların kapatılmasına ilişkin, "Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülmektedir. Çok net ve açıktır her şey. İstikrarlı bir Türkiye olmasın da ne olursa olsun anlayışıyla hareket edilmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

TBMM Başkanı Şentop da bazı ülkelerin Türkiye için yaptığı güvenlik uyarılarına yönelik "Türkiye'yi yıpratma, itibarsızlaştırma yönünde bir hamle olduğunu açık bir şekilde görüyoruz" demişti.