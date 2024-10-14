Hamza Aydoğdu MEB Bakanı mı olacak?

Hamza Aydoğdu Milli Eğitim Bakanı mı olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde yaptığı açıklamalar, kabine değişikliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Kabinede bazı isimlerin değişebileceği sinyallerini veren Erdoğan, geniş çaplı bir revizyondan çok, belirli bakanlıklarda sınırlı değişiklikler olabileceğini belirtti. Bu açıklamaların ardından, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nda değişiklik yapılacağına dair iddialar güç kazandı. Son günlerde adı Milli Eğitim Bakanlığı için sıkça anılan isim ise Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu oldu. Peki, Hamza Aydoğdu bakan mı olacak? Detaylar...

HAMZA AYDOĞDU MEB BAKANI MI OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra kulislerde en çok konuşulan bakanlık değişikliklerinden biri Milli Eğitim Bakanlığı oldu. Yusuf Tekin'in yerine yeni bir isim atanacağı iddiaları sosyal medyada uzun süredir dillendiriliyor. Bu iddialar, AK Parti kongre süreçleri ve parti yönetiminde yapılabilecek değişikliklerle daha da güçlendi. Kabine değişikliği ile ilgili en dikkat çeken isim ise Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu oldu.

Hamza Aydoğdu'nun ismi kulislerde MEB Bakanı olarak öne çıkarken, henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Kabine değişikliğinin geniş çaplı değil, stratejik bazı pozisyonlarda olacağına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri, Aydoğdu'nun atanma ihtimalini güçlendiriyor. Ancak bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nda herhangi bir değişiklik olmadı ve bu iddialar resmiyet kazanmış değil. Aydoğdu'nun ismi bakanlık için konuşulsa da, kesin kararın önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor.

HAMZA AYDOĞDU KİMDİR?

Hamza Aydoğdu, 1975 yılında Bitlis'in Ahlat ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını Bitlis'te tamamladıktan sonra Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Akademik kariyerine yüksek lisans ve doktora çalışmaları ile devam eden Aydoğdu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparak "Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan'ın Eserlerinde Yabancılaşma" konulu tezi ile dikkat çekti. Doktorasını ise Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Eserlerinde Eğitim Değerleri" üzerine yaptı.

Aydoğdu, Milli Eğitim Bakanlığı'nda başladığı meslek hayatında sırasıyla Bakanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük gibi önemli pozisyonlarda görev aldı. Akademik birikimi ve bürokrasideki deneyimiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nda dikkat çeken bir isim olan Aydoğdu, 2020 yılında Aksaray Valisi olarak atanmış, ardından Ağustos 2023'te Erzincan Valiliği görevine getirilmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Aydoğdu, aynı zamanda pek çok akademik makale ve kitabın da yazarıdır.

HAMZA AYDOĞDU NE MEZUNU?

Hamza Aydoğdu, Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik kariyer yapmış bir bürokrat. Lisans eğitimini Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladıktan sonra, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparak edebiyat dünyasında önemli iki isim olan Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan'ın eserleri üzerine çalıştı. Daha sonra Gazi Üniversitesi'nde doktora yaparak Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eserlerindeki eğitim değerlerini inceleyen bir tezle akademik kariyerini sürdürdü. Bu alandaki uzmanlığı ve akademik çalışmalarını MEB bürokrasisindeki görevleriyle birleştiren Aydoğdu, özellikle eğitim politikaları konusunda derin bir birikime sahip.