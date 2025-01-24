Halit Ergenç kimdir, kaç yaşında? Halit Ergenç nereli, hangi dizilerde oynadı?

Halit Ergenç neden ifadeye çağrıldı ve Halit Ergenç kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına katıldığı iddialarıyla soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ardından, Halit Ergenç ifadeye çağrıldı. Halit Ergenç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

HALİT ERGENÇ KİMDİR?

Halit Ergenç, 30 Nisan 1970 yılında İstanbul'da doğdu. Türk dizi, film ve tiyatro oyuncusu.

Halit Ergenç ortaöğrenimini Beşiktaş Atatürk Lisesi'nde tamamlamıştır. 1989'da İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri'nden ikinci senesinde ayrılan Ergenç, aynı sene girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu bölümlerini bitirmiştir.

Oyunculuk kariyerinde önemli bir yere sahip olan müzikal, opera ve bale çalışmaları arasında The Adventures of ZAK-Kate, Tatlı Charity,Beni Seviyor,Kral ve Ben, Amphitrion, Evita, Hayalet ve Ötekiler,Şarkılar Susarsa bulunmaktadır. Tiyatro çalışmalarına ise Bugün Git Yarın Gel,Popcorn, Arapsaçı, Sevgilime Göz Kulak Ol oyunlarıyla devam eden sanatçının beyazperdede de rol aldığı önemli projeleri bulunmaktadır. Halit Ergenç'in televizyon kariyerinde Hiç Yoktan Aşk, Ölümün El Yazısı televizyon filmlerini, Böyle mi Olacaktı, Kara Melek, Dedem Gofret ve Ben, Esir Şehrin İnsanları, Zerda, Aliye gibi başarılı dizi projeleri izlemiştir.

Televizyon ve sahne çalışmaları dışında program sunuculuğu ve reklam filmlerindeki performanslarıyla da son derece başarılı olan sanatçı, halen dizilerde başarılı bir görüntü çiziyor. Büyük Teklif adlı yarışma programını sunarak sunuculuktaki başarısını da ekranlara yansıttı. Sanatçı izlenme rekorları kıran Binbir Gece adlı televizyon dizisinde de rol almıştır. 2006 senesinde bu dizideki rolü ile en iyi erkek oyuncu dalında Altın Kelebek ödülünü kazanmıştır.

Haziran 2007'de oyuncu Gizem Soysaldı ile evlendi. Bir buçuk yıl sonra boşanma ile sonlanan bu evliliğinin ardından, Ağustos 2009'da Binbir Gece dizisindeki rol arkadaşı Bergüzar Korel ile evlendi. Çiftin Ali (2010), Han (2020) ve Leyla (2021) isminde iki erkek ve bir kız çocuğu oldu. Kendisi ailesi ile birlikte Londra'da ikamet etmektedir.

Filmografi

2000 Ölümün El Yazısı

Okul

2005 The Net 2.0

Babam ve Oğlum Özkan

2006 Tramvay Nezih

İlk Aşk

2008 Devrim Arabaları Yüksek Mühendis Uğur Başrol

Akşamdan Kalma Mehmet

2009 Acı Aşk

2010 Dersimiz Atatürk Atatürk Başrol

Misafir

Akşamdan Kalma 2 Mehmet

2012 Akşamdan Kalma 3 Mehmet

2016 Ali ve Nino Fetali Han Hoyski

2017 İstanbul Kırmızısı Orhan Şahin Başrol

Televizyon dizisi

1993 Beni Bul Samim Celepoğlu

1996 Tatlı Kaçıklar

1996 Kara Melek Başrol

1997 Böyle mi Olacaktı Başrol

1998 Gurbetçiler

2000 Ölümün El Yazısı

Hiç Yoktan Aşk

2001 Dedem, Gofret ve Ben

2002 Kumsaldaki İzler

Zeybek Ateşi

Azad

Zerda Devran Başrol

2003 Baba

Esir Şehrin İnsanları

Okul

2004 Aliye Sinan Karahan Başrol

2005 The Net 2.0

Babam ve Oğlum Özkan

2006 Tramvay Nezih

İlk Aşk

Binbir Gece Onur Başrol

2008 Devrim Arabaları Yüksek Mühendis Uğur Başrol

2009 Acı Aşk

2010 Dersimiz Atatürk Atatürk Başrol

Misafir

2011-2014 Muhteşem Yüzyıl Kanuni Sultan Süleyman Başrol

2016 Ali ve Nino Fetali Han Hoyski

2016- Günümüz Vatanım Sensin Cevdet Başrol

Müzikal, Opera ve Bale Çalışmaları

2002 "Kiss Me Kate" / Yön: Atlan Günbay

2001 "The Adventures of ZAK_New York" / Yön: Dan Richenbach

2000 "Amphitrion 2000" / Yön: Haldun Dormen

1999 "Tatlı Charity" / Yön: Tony Stevens

1999 "Beni Seviyor" / Yön: Önder Göksever

1997 "Evita, Hayalet ve Ötekiler" / Yön: Haldun Dormen

1996 "Kral ve Ben" / Yön: Haldun Dormen

1995 "Şarkılar Susarsa" / Yön: Çetin Akcan

Tiyatro

2000 "Bugün Git Yarın Gel" / Yön: Haldun Dormen

1998 "Popcorn" / Yön: Haldun Dormen

1997 "Arapsaçı" / Yön: Haldun Dormen

1996 "Sevgilime Göz Kulak Ol" / Yön: Haldun Dormen

Ödülleri ve Adaylıkları

2007 34.Altın Kelebek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Binbir Gece Kazandı

2009 Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Devrim Arabaları Kazandı

2014 41.Magnum Altın Kelebek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Muhteşem Yüzyıl Kazandı

2017 5.Bilkent Tv Ödülleri En İyi Erkek Drama Oyuncusu Vatanım Sensin Kazandı

1.Müzikonair Ödülleri En İyi Erkek Dizi Oyuncusu Adaylık

24.İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Dizi Oyuncusu Adaylık

11.GSÜ EN Ödülleri En İyi Erkek Dizi/Sinema Oyuncusu Kazandı

4.Mersin Altın Palmiye Ödülleri Yılın Erkek Dizi Oyuncusu Adaylık

6.Fashion Tv Moda Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Kazandı