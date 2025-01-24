Halit Ergenç kimdir, kaç yaşında? Halit Ergenç nereli, hangi dizilerde oynadı?
Halit Ergenç kimdir, kaç yaşında? Menajer Ayşe Barım hakkında, Gezi Parkı olaylarına katıldığı iddialarıyla soruşturma açıldı. Barım'ın gözaltına alınmasının ardından oyuncular Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı. Ergenç, Türk sinema ve dizi sektörünün önde gelen isimlerindendir. Peki, Halit Ergenç kimdir, kaç yaşında? Halit Ergenç nereli, hangi dizilerde oynadı?
Halit Ergenç neden ifadeye çağrıldı ve Halit Ergenç kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına katıldığı iddialarıyla soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ardından, Halit Ergenç ifadeye çağrıldı. Halit Ergenç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...
HALİT ERGENÇ KİMDİR?
Halit Ergenç, 30 Nisan 1970 yılında İstanbul'da doğdu. Türk dizi, film ve tiyatro oyuncusu.
Halit Ergenç ortaöğrenimini Beşiktaş Atatürk Lisesi'nde tamamlamıştır. 1989'da İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri'nden ikinci senesinde ayrılan Ergenç, aynı sene girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu bölümlerini bitirmiştir.
Oyunculuk kariyerinde önemli bir yere sahip olan müzikal, opera ve bale çalışmaları arasında The Adventures of ZAK-Kate, Tatlı Charity,Beni Seviyor,Kral ve Ben, Amphitrion, Evita, Hayalet ve Ötekiler,Şarkılar Susarsa bulunmaktadır. Tiyatro çalışmalarına ise Bugün Git Yarın Gel,Popcorn, Arapsaçı, Sevgilime Göz Kulak Ol oyunlarıyla devam eden sanatçının beyazperdede de rol aldığı önemli projeleri bulunmaktadır. Halit Ergenç'in televizyon kariyerinde Hiç Yoktan Aşk, Ölümün El Yazısı televizyon filmlerini, Böyle mi Olacaktı, Kara Melek, Dedem Gofret ve Ben, Esir Şehrin İnsanları, Zerda, Aliye gibi başarılı dizi projeleri izlemiştir.
Televizyon ve sahne çalışmaları dışında program sunuculuğu ve reklam filmlerindeki performanslarıyla da son derece başarılı olan sanatçı, halen dizilerde başarılı bir görüntü çiziyor. Büyük Teklif adlı yarışma programını sunarak sunuculuktaki başarısını da ekranlara yansıttı. Sanatçı izlenme rekorları kıran Binbir Gece adlı televizyon dizisinde de rol almıştır. 2006 senesinde bu dizideki rolü ile en iyi erkek oyuncu dalında Altın Kelebek ödülünü kazanmıştır.
Haziran 2007'de oyuncu Gizem Soysaldı ile evlendi. Bir buçuk yıl sonra boşanma ile sonlanan bu evliliğinin ardından, Ağustos 2009'da Binbir Gece dizisindeki rol arkadaşı Bergüzar Korel ile evlendi. Çiftin Ali (2010), Han (2020) ve Leyla (2021) isminde iki erkek ve bir kız çocuğu oldu. Kendisi ailesi ile birlikte Londra'da ikamet etmektedir.
Filmografi
2000 Ölümün El Yazısı
Okul
2005 The Net 2.0
Babam ve Oğlum Özkan
2006 Tramvay Nezih
İlk Aşk
2008 Devrim Arabaları Yüksek Mühendis Uğur Başrol
Akşamdan Kalma Mehmet
2009 Acı Aşk
2010 Dersimiz Atatürk Atatürk Başrol
Misafir
Akşamdan Kalma 2 Mehmet
2012 Akşamdan Kalma 3 Mehmet
2016 Ali ve Nino Fetali Han Hoyski
2017 İstanbul Kırmızısı Orhan Şahin Başrol
Televizyon dizisi
1993 Beni Bul Samim Celepoğlu
1996 Tatlı Kaçıklar
1996 Kara Melek Başrol
1997 Böyle mi Olacaktı Başrol
1998 Gurbetçiler
2000 Ölümün El Yazısı
Hiç Yoktan Aşk
2001 Dedem, Gofret ve Ben
2002 Kumsaldaki İzler
Zeybek Ateşi
Azad
Zerda Devran Başrol
2003 Baba
Esir Şehrin İnsanları
Okul
2004 Aliye Sinan Karahan Başrol
2005 The Net 2.0
Babam ve Oğlum Özkan
2006 Tramvay Nezih
İlk Aşk
Binbir Gece Onur Başrol
2008 Devrim Arabaları Yüksek Mühendis Uğur Başrol
2009 Acı Aşk
2010 Dersimiz Atatürk Atatürk Başrol
Misafir
2011-2014 Muhteşem Yüzyıl Kanuni Sultan Süleyman Başrol
2016 Ali ve Nino Fetali Han Hoyski
2016- Günümüz Vatanım Sensin Cevdet Başrol
Müzikal, Opera ve Bale Çalışmaları
2002 "Kiss Me Kate" / Yön: Atlan Günbay
2001 "The Adventures of ZAK_New York" / Yön: Dan Richenbach
2000 "Amphitrion 2000" / Yön: Haldun Dormen
1999 "Tatlı Charity" / Yön: Tony Stevens
1999 "Beni Seviyor" / Yön: Önder Göksever
1997 "Evita, Hayalet ve Ötekiler" / Yön: Haldun Dormen
1996 "Kral ve Ben" / Yön: Haldun Dormen
1995 "Şarkılar Susarsa" / Yön: Çetin Akcan
Tiyatro
2000 "Bugün Git Yarın Gel" / Yön: Haldun Dormen
1998 "Popcorn" / Yön: Haldun Dormen
1997 "Arapsaçı" / Yön: Haldun Dormen
1996 "Sevgilime Göz Kulak Ol" / Yön: Haldun Dormen
Ödülleri ve Adaylıkları
2007 34.Altın Kelebek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Binbir Gece Kazandı
2009 Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Devrim Arabaları Kazandı
2014 41.Magnum Altın Kelebek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Muhteşem Yüzyıl Kazandı
2017 5.Bilkent Tv Ödülleri En İyi Erkek Drama Oyuncusu Vatanım Sensin Kazandı
1.Müzikonair Ödülleri En İyi Erkek Dizi Oyuncusu Adaylık
24.İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Dizi Oyuncusu Adaylık
11.GSÜ EN Ödülleri En İyi Erkek Dizi/Sinema Oyuncusu Kazandı
4.Mersin Altın Palmiye Ödülleri Yılın Erkek Dizi Oyuncusu Adaylık
6.Fashion Tv Moda Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Kazandı