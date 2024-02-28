Halit Doğan kimdir? AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayı Halit Doğan kimdir, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Ak Parti, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul dahil olmak üzere 26 ilin adaylarını tanıtmıştı. Bu çerçevede Samsun Belediye Başkan Adayı olarak belirlenen Halit Doğan'ın hayatı ve kariyeri, seçim öncesi merak konusu oldu. Halit Doğan kimdir, nereli? Halit Doğan ne mezunu? AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayı Halit Doğan'ın kariyeri ve yaşamıyla ilgili detaylar, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.

HALİT DOĞAN KİMDİR?

İlköğretimini Çarşamba ilçesi Denizler Köyü ilkokulunda, orta-lise öğrenimini Çarşamba İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1996 yılında kazandığı Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2000 yılında mezun oldu. 2002 yılından 31 Mart 2019 yerel seçimlerine kadar Çarşamba ilçesinde serbest avukatlık yapmaya devam etti. Çarşamba İmam-Hatip Lisesi Mezunları Derneği'nde ve Çarşambaspor'da yöneticilik yaptı. 31 Mayıs 2014 tarihinde AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı olarak atandı. 5. ve 6. olağan kongrelerde yeniden başkan seçildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Mart mahalli ve idari seçimlerinde Cumhur İttifakı AK Parti Çarşamba Belediye Başkan adayı olarak belirlendi ve Çarşamba Belediye Başkanı seçildi. 1978 yılında Çarşamba Yenikışla Mahallesinde doğdu. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Samsun Belediye Başkan Adayı Halit Doğan

Samsun Belediye Başkan Adayı Halit Doğan

Samsun Belediye Başkan Adayı Halit Doğan

Samsun Belediye Başkan Adayı Halit Doğan