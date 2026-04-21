Haberler

Galatasaray bombayı patlatıyor! İngiliz devinin yıldızına sürpriz teklif

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurabilmek adına transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı ekibin, Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva’ya yıllık 15 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme önerdiği öğrenildi.

  • Galatasaray, Manchester City'nin orta saha oyuncusu Bernardo Silva'ya yıllık 15 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif etti.
  • Bernardo Silva, 31 yaşında ve sezon sonunda Manchester City'den ayrılma kararı aldı.
  • Galatasaray'ın teklif ettiği 15 milyon euro yıllık ücret, kulüp tarihinin en yüksek maaş tekliflerinden biri.

Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların, Manchester City’nin yıldız orta sahası Bernardo Silva’ya yıllık 15 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi.

CITY EFSANESİ AYRILIĞA HAZIRLANIYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre 31 yaşındaki Portekizli yıldız, sezon sonunda Manchester City’den ayrılma kararı aldı.

2017’den bu yana City forması giyen Silva, kulüp tarihine damga vuran isimlerden biri oldu. 9 sezonda 450’den fazla maça çıkan deneyimli oyuncu, 76 gol ve 77 asistlik katkı sağladı ve toplamda 19 kupa kazandı.

BU SEZON PERFORMANSI

Bernardo Silva, 2025-2026 sezonunda Premier League’de 30’un üzerinde maça çıkarken 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Orta sahadaki oyun kurucu rolüyle öne çıkan yıldız futbolcu, %90’ın üzerinde pas isabet oranı ve maç başına yüksek anahtar pas ortalamasıyla dikkat çekiyor.

GALATASARAY’DAN MAAŞ REKORU

Ali Naci Küçük'ün haberine göre Galatasaray’ın sunduğu 15 milyon euroluk yıllık ücret, kulüp tarihinin en yüksek maaş tekliflerinden biri olarak öne çıkıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Avrupa’da iddialı bir kadro kurmak için dünya yıldızlarına yönelmiş durumda.

TRANSFERDE RAKİPLER DE VAR

Bernardo Silva’ya Suudi Arabistan’dan da yüksek maaşlı teklifler olduğu biliniyor. Ancak Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi hedefi ve Avrupa vitrini, transfer yarışında önemli bir avantaj olarak görülüyor.

GÖZLER KARARINDA

Tecrübeli oyuncunun sezon sonunda vereceği karar merakla beklenirken, Galatasaray’ın bu transferde ne kadar ısrarcı olacağı da önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Kaynak: Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumları
Vatandaş:

o parayı etmez genç başarıya aç oyuncular alın İlkay da city de efsaneydi gördük gelince

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

