Halil Ergün kimdir? Halil Ergün kaç yaşında, nereli?

Halil Ergün, Türk tiyatrosu ve sinemasının önemli ve sevilen oyuncularından biridir. Kariyeri boyunca birbirinden farklı rollerdeki başarılı performanslarıyla geniş kitlelerin beğenisini kazanmıştır. Halil Ergün'ün hayatı, kariyeri, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Hem oyunculuğuyla hem de sanat dünyasındaki duruşuyla dikkat çeken Ergün hakkında detaylı bilgileri haberin devamında yer alıyor.

HALİL ERGÜN KİMDİR?

Halil Ergün, Türk tiyatrosu ve sinemasının önemli ve saygın isimlerinden biridir. 1946 yılında Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Müşküle Köyü'nde dünyaya gelen Ergün, sanat hayatına tiyatro ile başladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra profesyonel oyunculuğa Halk Oyuncuları'nda "Teneke" adlı oyunla adım attı.

Ardından Vasıf Öngören, Mustafa Alabora ve Erdoğan Akduman ile birlikte Ankara Birlik Sahnesi'ni kurdu. Sinema kariyerine ise 1974 yılında Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı "İzin" filmiyle başladı. Oyunculukta çok sayıda tiyatro oyunu ve filmde yer aldı, önemli ödüller kazandı. 2006 yılından itibaren Kanal D'de yayımlanan "Yaprak Dökümü" dizisinde Ali Rıza Tekin karakterini canlandırarak geniş kitlelerce tanındı.

HALİL ERGÜN KAÇ YAŞINDA?

Halil Ergün, 1946 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 79 yaşındadır.

HALİL ERGÜN NERELİ?

Halil Ergün, Türkiye'nin Bursa iline bağlı İznik ilçesindeki Müşküle Köyü'nde doğmuştur.

HALİL ERGÜN KARİYERİ

Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Halil Ergün, "Halk Oyuncuları" topluluğunda profesyonel olarak sahneye çıktıktan sonra Ankara Birlik Sahnesi'ni kurdu. Sinema dünyasına 1974'te "İzin" filmiyle adım attı. Uzun yıllar boyunca sayısız filmde ve dizide rol alan Ergün, tiyatro sahnelerinde de aktif olarak yer aldı.

2006'dan itibaren "Yaprak Dökümü" dizisindeki Ali Rıza Tekin rolüyle geniş izleyici kitlesine ulaştı. Kariyeri boyunca birçok ödül kazandı; 1995 yılında "Böcek" filmindeki performansıyla Adana Altın Koza ve Antalya Altın Portakal Film Festivallerinde en iyi erkek oyuncu ödüllerine layık görüldü.

Ayrıca 2007 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali tarafından "Yaşam Boyu Onur Ödülü" ile onurlandırıldı. Sinema ve tiyatroda hem oyuncu hem de senarist olarak katkı sağlamış olan Ergün, Türk sanat dünyasının saygın figürlerinden biridir.