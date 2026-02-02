Haberler

"Hakkınızı helal edin" diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el attı

Güncelleme:
Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Saadet Gürses, kanser tedavisi sonrası maddi zorluklarla karşı karşıya kaldığını açıklamıştı. Sosyal medya üzerinden yardım çağrısı yapan Gürses'e destek Sedat Peker'den geldi. Peker, Gürses'in 2 milyon TL'yi aşan borçlarını üstlenerek maddi destek sağladı. Yapılan yardımın ardından Gürses, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Sedat Peker'e teşekkür etti.

  • Sedat Peker, Saadet Gürses'in 2 milyon TL'yi aşan tüm borçlarını üstlendi.
  • Saadet Gürses, uzun süren kanser mücadelesini kazandıktan sonra maddi zorluklarla karşı karşıya kaldı.
  • Saadet Gürses, Sedat Peker'e borçlarını kapatması nedeniyle teşekkür etti.

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Saadet Gürses, uzun süren kanser mücadelesini kazandıktan sonra maddi zorluklarla karşı karşıya kaldığını açıklamıştı. Sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal videoyla yardım çağrısı yapan 64 yaşındaki oyuncuya sevindirici haber geldi.

"HAKKINIZI HELAL EDİN" DİYEREK ÇAĞRI YAPMIŞTI

"İnek Şaban", "İyi Aile Çocuğu", "Dokunmayın Şabanıma" gibi döneme damgasını vuran yapımlarda rol alan Saadet Gürses, kanser tedavisini atlatmasına rağmen borç batağından kurtulamadığını dile getirerek, "Kurtulmak için çok çırpındım ama borçlardan bir türlü kurtulamadım. Son çare bu videoyu çekmekte buldum. Allah yardım ederse kurtulurum, yoksa hakkınızı helal edin" şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Bu çağrı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"SEDAT PEKER TÜM BORÇLARINI ÜSTLENİP MADDİ DESTEK SAĞLADI"

Edinilen bilgilere göre Sedat Peker, Saadet Gürses'in 2 milyon TL'yi aşan tüm borçlarını üstlenerek maddi destek sağladı. Yapılan yardımın ardından Gürses, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Sedat Peker'e teşekkür etti.

"BENİ DENİZİN DİBİNDEN ÇIKARDI"

Duygusal ifadeler kullanan Gürses, paylaşımında "Beni denizin dibinden çıkardı, ölmeyi düşünürken beni oradan kurtardı. 2 milyon TL'nin üzerindeki borcumu kapattı." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

