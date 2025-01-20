Hakkari Yüksekova'da yaşanan köpek saldırısının detayları merak ediliyor. Vatandaşlar, 12 yaşındaki kız çocuğunun sağlık durumunu araştırıyor. Başıboş köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan kız çocuğunun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem evladımızın vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Olayla ilgili olarak Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır" dedi. Peki, Hakkari Yüksekova'da köpek saldırısına uğrayan çocuk öldü mü? Detaylar haberimizde...

HAKKARİ YÜKSEKOVA'DA KÖPEK SALDIRISINA UĞRAYAN ÇOCUK ÖLDÜ MÜ?

Olay, saat 12.00 sıralarında Akalın Mezarlığının karşısında bulunan alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.T isimli kız çocuğu, karda yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin boynundan ısırdığı kız ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan E.T. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BAKAN TUNÇ'TAN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem evladımızın vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Olayla ilgili olarak Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır" dedi.