Yeni detaylar! Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler

Yeni detaylar! Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler Haber Videosunu İzle
Yeni detaylar! Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler
Güncelleme:
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi hâkimi Aslı Kahraman'ı odasında vuran Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı Muhammet Çağatay Kılıçarslan'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kahraman'ın daha önce savcının takıntılı davranışları nedeniyle koruma talep ettiği ve kendisine 2 polis görevlendirildiği ortaya çıktı.

Hâkim Aslı Kahraman, Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan tarafından odasında, tabancayla kasığından vuruldu. Odada bulunan çaycı, Kılıçaslan'ı ikinci eli ateşlemek üzereyken engelledi.

SAVCIYI HÜKÜMLÜ ÇAYCI KURTARDI

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan (33), İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23'üncü Ceza Dairesi'nde (İstinaf) görevli üye Hâkim Aslı Kahraman'ı (45), dün 13.00 sıralarında ziyarete gitti. Hâkim Kahraman'ın odasında kısa süre sonra ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Hâkim Aslı Kahraman'a tabancayla ateş etti. Savcı Kılıçarslan, ikinci kez ateş etmek istediği sırada ise odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Yakup K. tarafından engellendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hâkim, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler! Yeni detaylar

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kasığından yaralanan hâkimin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ameliyata alınacağı bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan gözaltına alındı. Savcı ile hâkimin 2022-2024 arasında Anadolu Adliyesi'nde Asliye Ceza Mahkemesi'nde birlikte görev yaptıkları, Hâkim Aslı Kahraman'ın 2 Eylül 2024'te Bölge Adliye Mahkemesi'ne atandığı öğrenildi. Türkiye'yi sarsan olayda yeni detaylar ortaya çıktı.

Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler! Yeni detaylar

İKİ YIL BOYUNCA MAĞDUR KADINLAR İÇİN ÇALIŞTI

Savcı Muhammet Çağatay Kılıçaslan'ın 2022-24 yılları arasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yaptığı, aile içi kadın cinayetleri, istismar gibi birçok konuda mağdurların şikayetlerini aldığı ve iddianameler hazırladığı öğrenildi.

Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler! Yeni detaylar

İKİ KORUMA POLİSİ ENGEL OLAMADI, ÇAYCI CİNAYETİ ÖNLEDİ

Sözcü'de yer alan habere göre; savcı Kılıçarslan'ın daha önce Kartal'da aynı mahkemede hâkim Aslı Kahraman ile görev yaptığı ve bu sırada Kahraman'a takıntılı bir sevgi beslemeye başladığı öğrenildi. Bütün girişimlerine rağmen hâkim Kahraman'ın kendisini reddetmesi üzerine savcı Kılıçarslan ısrarlı tacizlerini sürdürürken, hâkim Kahraman savcıya karşı koruma başvurusu yaptı.

Başvurusu sonrası hâkim Kahraman'ı korumak için 2 polis memuru görevlendirilse de, makam odasında saldırıya uğrayan hâkimi ölümden olay sırasında odada bulunan çaycı Yakup Karadağ kurtardı.

Öte yandan cinayeti önleyen çaycı Karadağ'ın Maltepe açık ceza infaz kurumunda hükümlü olduğu ve hapis cezasını çekerken aynı zamanda adliyede çalıştığı öğrenildi.

İFADE VERECEK

Gözaltında bulunan savcı Kılıçarslan'ın, "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan Saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi'nde ifade vereceği öğrenildi. Şüphelinin ifadesi, Özel Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Ercan Devrim tarafından alınacak.

