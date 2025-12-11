Hakan Ural 'Neler Oluyor Hayatta' programında neden yok? Sebebi ortaya çıktı

Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural, hafta başından bu yana ekranda yer almayınca izleyiciler merak etti.

Ural, sağlık durumuyla ilgili peş peşe açıklamalar yaparak merakları giderdi. Yaptığı ilk açıklamada, Coronavirüse yakalandığını belirtti.

Sağlık sorunları nedeniyle kısa süreliğine ekrandan uzak kaldığını ifade eden Ural, pazartesi günü ekrana döneceğini de söyledi.

PAZARTESİ EKRANLARA DÖNÜYOR

Ural, yaptığı son paylaşımda "Hayırlısı ile tüm ilaçları kestik. Ufak bir diş apsesi oldu ki o da bağışıklık düştü diye olurmuş. Onu da bugün çözüp hafta sonu iyice dinlenip pazartesi birlikteyiz. Bu arada yayına gösterdiğiniz alaka, ilgi için teşekkürler. Ekip harika iş çıkarıyor. Böyle bir ekibin bir parçası olduğum için çok şanslıyım" ifadelerini kullandı.