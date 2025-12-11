Haberler

Hakan Ural 'Neler Oluyor Hayatta' programında neden yok? Sebebi ortaya çıktı

Hakan Ural 'Neler Oluyor Hayatta' programında neden yok? Sebebi ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural, son bölümde ekranda yer almayınca izleyiciler merak etti. Söz konusu durum ile ilgili Hakan Ural'dan peş peşe açıklamalar geldi. Coronavirüs olduğunu belirten Ural, pazartesi ekranlara döneceğini ifade etti.

  • Hakan Ural, Coronavirüse yakalandığını açıkladı.
  • Hakan Ural, pazartesi günü 'Neler Oluyor Hayatta' programına döneceğini belirtti.
  • Hakan Ural'ın sağlık sorunları arasında bir diş apsesi bulunuyor.

Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural, hafta başından bu yana ekranda yer almayınca izleyiciler merak etti.

Ural, sağlık durumuyla ilgili peş peşe açıklamalar yaparak merakları giderdi. Yaptığı ilk açıklamada, Coronavirüse yakalandığını belirtti.

Hakan Ural neden yoktu? İşte merak edilen açıklama...

Sağlık sorunları nedeniyle kısa süreliğine ekrandan uzak kaldığını ifade eden Ural, pazartesi günü ekrana döneceğini de söyledi.

PAZARTESİ EKRANLARA DÖNÜYOR

Ural, yaptığı son paylaşımda "Hayırlısı ile tüm ilaçları kestik. Ufak bir diş apsesi oldu ki o da bağışıklık düştü diye olurmuş. Onu da bugün çözüp hafta sonu iyice dinlenip pazartesi birlikteyiz. Bu arada yayına gösterdiğiniz alaka, ilgi için teşekkürler. Ekip harika iş çıkarıyor. Böyle bir ekibin bir parçası olduğum için çok şanslıyım" ifadelerini kullandı.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP'den 'Terörsüz Türkiye' raporu

MHP'den 120 sayfalık süreç raporu! Hukuki adımlar için tek şart var
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
MHP'den 'Terörsüz Türkiye' raporu

MHP'den 120 sayfalık süreç raporu! Hukuki adımlar için tek şart var
Günün en acı görüntüsü! Çaresizce evladının başında bekledi

Günün en acı görüntüsü! Çaresizce evladının başında bekledi
Erdoğan'dan kurmaylarına yasa dışı bahis talimatı: Bu işin kökünü kurutacağız, meseleyi çözün

Türkiye'de deprem yaratan konu! Erdoğan kurmaylarına talimatı verdi
Arda-Haaland eşleşmesi geceye damga vurdu

Dün geceye damga vuran kare
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Mehmet Akif Ersoy'la ilgili inanılmaz iddialar: Fuhuş şebekesi içinde olanlar dokunulmaz oluyor

Ersoy'la ilgili inanılmaz iddialar: Fuhuş, çirkin partiler...
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

3. Lig ekibinin bağış gecesine damga vurdu! Rakam dudak uçuklattı
Poz sırasında samimi an! Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisine yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı

Poz sırasında samimi an! Yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı
Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntü! Beşik gibi sallandı

Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntü! Beşik gibi sallandı
title