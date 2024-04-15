Hakan Ural askerden mi kaçtı? Hakan Ural nerede askerlik yaptı, çürük raporu mu aldı?

Şam'daki konsolosluk saldırısına misilleme yaparak İsrail'i 300'e yakın füze ve İHA ile vuran İran'ın "Gerçek Vaat" isimli operasyonu dünya basınında 1 numaralı gündem oldu.Basın kuruluşlarının acil koduyla duyurduğu dakikalarda ise Türk televizyonlarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Magazin yorumcusu olarak bilinen Hakan Ural katıldığı bir canlı yayında İran ile İsrail arasındaki savaşa ilişkin yorumlarda bulundu.Hakan Ural askerden mi kaçtı? Hakan Ural nerede askerlik yaptı, çürük raporu mu aldı? İşte detaylar...

HAKAN URAL ÇÜRÜK RAPORU MU ALDI?

Basın kuruluşlarının gece saatlerinde gelişmeyi acil koduyla duyurduğu dakikalarda ise Türk televizyonlarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hakan Ural katıldığı bir canlı yayında İran ile İsrail arasındaki savaşa ilişkin yorumlarda bulundu.Ural'ın "Bir akıl var, var ama. Kurguluyor oynuyor, kurguluyor oynuyor" sözleri dikkat çekti.

Sahte çürük raporuyla askerden kaçtığı ortaya çıkan Ural'ın çok sayıda emekli asker ve savaş uzmanı varken böylesine önemli bir gelişme hakkında yorumlarda bulunmasını eleştiren çok sayıda kullanıcı sosyal medyayı yorum yağmuruna tuttu.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞMURU

Yunus Günçe gibi ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu kullanıcılar Hakan Ural'ı hedef alan paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlardan bazıları;