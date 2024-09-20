Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, hafta sonu yağmur var mı merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu birçok kişi tarafından araştırılıyor. Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizdedir...

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, yarın saat 18.00'e kadar Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde etkili olacak.

MGM, kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı; doğu bölgelerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

21 Eylül 2024 Cumartesi günü ise havanın Sağanak Yağmurlu, ve sıcaklığın 24 derece olacağı tahmin edilmekte. 22 Eylül 2024 Pazar günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 21 dereceyi gösterecek. 23 Eylül 2024 Pazartesi günü için havanın Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 22 dereceyi bulacak. 24 Eylül 2024 Salı günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 25 dereceyi gösterecek.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

21 Eylül 2024 Cumartesi günü ise havanın Sağanak Yağmurlu, ve sıcaklığın 24 derece olacağı tahmin edilmekte. 22 Eylül 2024 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 26 dereceyi gösterecek. 23 Eylül 2024 Pazartesi günü için havanın Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 25 dereceyi bulacak. 24 Eylül 2024 Salı günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 27 dereceyi gösterecek.

İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL?

21 Eylül 2024 Cumartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 29 dereceyi gösterecek. 22 Eylül 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 29 dereceyi bulacak. 23 Eylül 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 28 dereceyi gösterecek.