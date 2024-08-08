Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu!

Meteoroloji'den hava durumu tahminleri açıklandı. Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu merak ediliyor. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde akşam saatlerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Hava sıcaklıkları güneyde mevsim normallerinin üstünde seyredecek. Bu hafta sonu hava nasıl olacak? Detaylar haberimizdedir...

HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Burdur çevreleri, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yapılan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklıkların, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa'da 40 dereceye kadar çıkacak.

İstanbul Hava Durumu

İstanbul şehrinde 08 Ağustos 2024 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 30 dereceyi gösteriyor. 09 Ağustos 2024 Cuma günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 31 derece olacağı tahmin edilmekte. 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 32 dereceyi gösterecek. 11 Ağustos 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 32 dereceyi bulacak. 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü için havanın Rüzgarlı olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 32 dereceyi gösterecek.

Ankara Hava Durumu

Ankara şehrinde 08 Ağustos 2024 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 34 dereceyi gösteriyor. 09 Ağustos 2024 Cuma günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 35 derece olacağı tahmin edilmekte. 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 34 dereceyi gösterecek. 11 Ağustos 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 32 dereceyi bulacak. 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 33 dereceyi gösterecek.

İzmir Hava Durumu

İzmir şehrinde 08 Ağustos 2024 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 35 dereceyi gösteriyor. 09 Ağustos 2024 Cuma günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 36 derece olacağı tahmin edilmekte. 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 36 dereceyi gösterecek. 11 Ağustos 2024 Pazar günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 38 dereceyi bulacak. 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 38 dereceyi gösterecek.

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