Hafta sonu hava nasıl olacak? Hafta sonu yağış var mı? İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu

Türkiye'nin dört bir yanında plan yapan milyonlarca kişi için hafta sonunun hava durumu büyük önem taşıyor. Özellikle Eylül ayının ilk günlerinde sıcaklıklar düşmeye başlarken, bölgesel yağış ihtimalleri de artıyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir hafta sonu hava durumu detayları haberimizde…

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Eylül ayının ilk haftasında Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında kademeli bir düşüş yaşanıyor. Özellikle hafta sonuna doğru bazı bölgelerde yağış geçişleri görülmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5–7 Eylül 2025 tarihli verilerine göre, İstanbul, İzmir ve Ankara'da hafta sonu hava durumu şehirden şehre değişkenlik gösterecek.

Marmara ve İç Anadolu'da yerel sağanak yağışların etkili olabileceği bu hafta sonunda, Ege'de ise yaz havası hâlâ kendini hissettiriyor. Hafta sonu dışarıda vakit geçirmeyi planlayanlar için güncel tahminler ışığında ayrıntılı bilgileri derledik.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en güncel verilerine göre, İstanbul'da hafta sonu hava mevsim normallerine yakın seyredecek. Cumartesi günü parçalı bulutlu bir gökyüzüyle birlikte yerel sağanak yağışlar görülebilir. Özellikle öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nın bazı bölgelerinde kısa süreli yağışlar bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek.

Pazar günü ise yağış ihtimali oldukça düşük. Hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklıklar 27-28°C civarında seyredecek. Dış mekân planları açısından pazar günü daha elverişli görünüyor. Nem oranı ise yüksek olacağı için hissedilen sıcaklık birkaç derece fazla olabilir.

İZMİR'DE HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İzmir'de hafta sonu hava oldukça sıcak ve güneşli geçecek. Ege Bölgesi'nin genelinde olduğu gibi İzmir'de de yağış beklentisi bulunmuyor. Cumartesi ve pazar günleri açık bir gökyüzü hâkim olacak. Gün içinde sıcaklıklar 32-33°C seviyelerine kadar çıkabilir.

Gece sıcaklıkları ise 21-22°C civarında seyredecek. Bu da özellikle sahil bölgelerinde serin akşam yürüyüşleri ve sosyal etkinlikler için oldukça uygun bir atmosfer yaratıyor. Hafta sonu denize girmeyi planlayanlar için rüzgarın hafif eseceğini ve deniz suyu sıcaklıklarının halen yaz aylarındaki seviyelere yakın olduğunu belirtmekte fayda var.

ANKARA'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da hafta sonu hava durumu, yazdan sonbahara geçişin tipik örneklerinden birini sunacak. Cumartesi günü sabah saatlerinde açık bir hava beklenirken, öğleden sonra özellikle kentin yüksek kesimlerinde sağanak yağışlar görülebilir. Akşam saatlerine doğru yağışların artması bekleniyor.

Pazar günü ise gök gürültülü sağanak yağış olasılığı daha yüksek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü için Ankara ve çevresi adına sarı kodlu uyarı yapmış durumda. Sıcaklıklar hafta sonu boyunca 26-28°C aralığında seyredecek. Gece sıcaklıklarının 15°C civarına düşmesiyle birlikte serin bir atmosfer bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Türkiye genelinde hafta sonu hava durumu değişken bir karakter gösterecek. Karadeniz ve İç Anadolu'da yerel yağışlar etkili olabilirken, Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nde güneşli hava devam edecek. Marmara Bölgesi'nde ise bulutlanma zaman zaman artacak, özellikle cumartesi günü kısa süreli sağanak yağışlar görülebilecek.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde yağış beklenmiyor. Ancak gece sıcaklıklarında düşüş yaşanacağı için bu bölgelerde yaşayanların serin havalara karşı hazırlıklı olması öneriliyor.

HAFTA SONU YAĞIŞ VAR MI?

Hafta sonu Türkiye'nin bazı bölgelerinde yağış görülecek. İstanbul'da cumartesi günü kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Ankara'da ise özellikle pazar günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Buna karşın İzmir, Antalya, Mersin gibi kıyı kentlerinde hafta sonu boyunca yağış beklenmiyor. Bu illerde sıcaklıklar yüksek, hava ise açık olacak. Özellikle pazar günü Ankara çevresinde etkili olabilecek yağışlar nedeniyle açık alan etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor.

HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, hafta sonu yağış beklenen bölgeler arasında İç Anadolu'nun kuzeyi ve Marmara'nın doğusu bulunuyor. Bu sistem, cumartesi akşam saatlerinden itibaren özellikle Ankara, Eskişehir, Bolu ve çevresinde etkili olacak.

İstanbul'da cumartesi günü kısa süreli yağış geçişleri olsa da, pazar günü yağış beklenmiyor. İzmir'de ise hafta sonu boyunca yağış ihtimali bulunmuyor. Bölgesel olarak hava olaylarında farklılıklar görülebileceği için, hafta sonu planı yapacak kişilerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ilçe bazlı tahminlerine göz atmalarında fayda var.