Hac ibadeti için başvuruların tamamlanmasının ardından adayların en çok merak ettiği konular arasında hac kurası sonuç sırası, hac yedek kontenjan ve yedek kuraların ne zaman çekileceği yer alıyor. Peki, Hac kurası sonuç sırası ne demek? Hac yedek kuralar ne zaman çekilecek 2026? Hac kurası sonuç sırası nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizde...

HAC KURASI SONUÇ SIRASI NE DEMEK?

Hac kurası sonuç sırası, hac ibadetini yerine getirmek isteyen adayların kura çekiminde elde ettiği sıralamayı ifade eder. Kuraya katılan her aday, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen kıstaslar ve kontenjan çerçevesinde bir sıra numarası alır.

Kuraya katılan adaylardan, o yıl için Türkiye'ye ayrılan hac kontenjanı kadar kişi "asil" olarak seçilir.

Kura çekiminde adının okunduğu adaylar, ya o yıl ya da takip eden yıllarda hacca gitme hakkı kazanır.

Sonuç olarak; kura sırası, bir kişinin bu çekilişte elde ettiği ve hacca gitme hakkını belirleyen "yerini" gösterir. Bu sayede aday, hangi yıl gidebileceğini veya bekleme durumunda olup olmadığını görebilir.

"Kura sırası" ifadesi, e-Devlet veya Diyanet'in resmi sorgulama ekranında adayın yanında görebileceği sıra numarasıdır. Bu sıranın çıkması, hacca gitmeye hak kazandım anlamına gelmez; hâlâ kesin kayıt ve kontenjan aşamalarının tamamlanması gerekmektedir.

HAC YEDEK KONTENJAN NE DEMEK?

"Hac yedek kontenjan" kavramı, asil listede yer alan adayların kesin kayıtlarını yaptırmamaları veya kontenjanın tamamlanmaması durumunda açığa çıkan ek hak anlamına gelir.

Asil listede yer alan adaylardan bazıları çeşitli nedenlerle kesin kayıt işlemlerini tamamlamayabilir. Bu durumda boş kalan kontenjanlar oluşur.

Bu boş kontenjanlar, yedek aday olarak bekleyen kişiler arasında kura sırası ve diğer kriterlere göre yeniden tahsis edilir.

Yedek kontenjan, asil kontenjan kadar açık olmayan ancak yine de hacca gitme hakkı kazanma imkânı olan adaylar için ikinci fırsattır.

Yedek kontenjan için her zaman yedek kura çekimi yapılmayabilir. Bazı yıllarda boş kalan sayılar kadar sıra gözetilerek işlemler tamamlanır.

Yedek kontenjan sistemi, yüksek başvuru sayısına karşı sınırlı kontenjan koşullarında önemli bir güvence mekanizmasıdır.

HAC YEDEK KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK 2026?

2026 yılı için hac kura çekimi takvimi ve yedek kura tarihi adaylar tarafından merakla bekleniyor.

2026 yılı ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Ağustos – 21 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlandı.

Kuraya toplam 1 milyon 799 bin 835 aday katıldı.

Kura çekimi tarihi 5 Kasım 2025 olarak duyuruldu.

Yedek kontenjan veya yedek kura çekimi ile ilgili resmi kesin tarih henüz açıklanmamış olmakla birlikte, işlemlerin asil kura sonuçlarının ardından yürütüleceği bildirildi.

Adayların izlemesi gereken takvim özetle şöyledir:

Ön kayıt & kayıt yenileme → 11 Ağustos – 21 Eylül 2025

Kura çekimi → 5 Kasım 2025

Sonuçların ilanı ve kesin kayıt işlemleri

Asil adaylardan kayıt olmayanların durumu doğrultusunda yedek kontenjan/yedek kura işlemleri.

HAC KURASI SONUÇ SIRASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Hac kurası sonuç sırası öğrenme süreci birkaç adımdan oluşur:

Kura çekimi tamamlandıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı sonuçları e-Devlet platformu ve Diyanet'in resmi web sayfası üzerinden ilan eder.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile "Hac İşlemleri" veya "Hac Kura Sonuç Sorgulama" modülünü kullanarak durumlarını görüntülerler.

Sorgulama ekranında "asil" veya "yedek" statüsü, hak kazanılan yıl ve sıra numarası gibi bilgiler yer alır.

Sonuçlar açıklandıktan sonra, kesin kayıt için belirlenen tarihler dâhilinde işlemler tamamlanmalıdır; kayıt yapılmazsa yedek kontenjan devreye girebilir.

Sonuçlara dair bildirimler SMS veya duyurular yoluyla da adaylara ulaşabilir, fakat resmi bilgi e-Devlet üzerinden doğrulanmalıdır.