Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2026 Diyanet hac kurası takvim bilgisi!

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen hac ön kayıt süreci sürüyor. Başvuruların devam ettiği bu dönemde, hac kura çekimlerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Hac yolculuğuna hazırlanan vatandaşlar, kura takvimine dair açıklamaları bekliyor ve süreci yakından takip ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

2026 HAC KURASI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekimi, kesin kayıt süreçleri ve hac takvimi ile ilgili tüm duyuru ve bilgilendirmeler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmi olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımız, bu önemli süreçlere ilişkin güncel gelişmelerden haberdar olmak için Diyanet'in resmi web sitesi olan hac.gov.tr adresini düzenli olarak ziyaret edebilirler. Ayrıca, Başkanlığımızın aktif olarak kullandığı sosyal medya platformları üzerinden de anlık bilgilendirmeler ve duyurular paylaşılmaktadır.

HAC ÖN KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 11 Ağustos ile 5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, bu tarihler arasında başvurularını tamamlayarak kayıtlarını yenileyebilirler. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kura çekimi için takvim belirlenecek ve hac yolculuğu için hak kazananlar duyurulacaktır.

HAC ÖN KAYITLARI NEREDEN YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 11 Ağustos - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilecektir. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, bu tarihler arasında e-Devlet sistemi üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde başvurularını yapabilecekler. Dijital platform aracılığıyla yapılan başvurular, sürecin daha düzenli ve şeffaf ilerlemesini sağlarken, vatandaşlara da büyük kolaylık sunmaktadır.

HAC ÖN KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Ağustos - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacaktır.

İlk defa hacca gidecekler 950 TL ön kayıt ücreti ödeyecektir.

2025 yılında kura ile kayıt yaptıran ancak kesin kayıt hakkı gelmeyen veya vazgeçenler kayıtlarını ücretsiz yenileyebilir.

2024'ten itibaren kayıt yenileme işlemleri e-Devlet'ten yapılmaktadır.

Ön kayıt ücreti, anlaşmalı bankalara yatırılacaktır.

Ön kayıt ücretleri geri iade edilmez.

Hac yolcuları "Normal" veya "Yakın Mesafe" konaklama seçeneklerinden birini tercih edecek, değişiklik yapılamayacaktır.