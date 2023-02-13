Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremde Hatay'ın büyük bölümündeki yapılar hasar alarak yıkıldı. Deprem, tarihi yerlerin de hasar alıp yıkılmasına neden oldu. Anadolu'nun ilk camilerinden biri olduğu belirtilen Antakya'daki 14 asırlık Habibi Neccar Camisi yıkılıp yıkılmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Habibi Neccar cami yıkıldı mı? Habibi Neccar olayı nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Bir binada kaç kolon var, kaç izolatör gerekli? Bir binanın kaç kolonu olmalı? Depreme dayanıklı bir ev için kaç kolon olmalıdır?

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, tarihi yapılara da büyük hasar verdi. Anadolu'nun ilk camilerinden biri olduğu belirtilen Antakya'daki 14 asırlık Habibi Neccar Camisi yıkılıp yıkılmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Habibi Neccar cami yıkıldı mı?Habibi Neccar olayı nedir?Habibi Neccar camiyi kim yaptırdı? Detaylar haberimizde...

HABİBİ NECCAR CAMİ YIKILDI MI?

Anadolu'nun bilinen ilk camilerinden olan Hatay'daki Habibi Neccar Camisi, Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremde yıkıldı. 14 asırlık caminin yakınında bulunan tarihi Yeni Hamam da yerle bir olurken Tarih icaminin yıkılması UNESCO tarafından üzüntüyle karşılandı.

HABİBİ NECCAR OLAYI NEDİR?

Sureye göre şehir halkının kendisine gönderilen iki elçiyi yalanlaması üzerine onları desteklemek üzere üçüncü bir elçinin gönderilmiş; halk elçileri uğursuzluk getirmekle suçlamış fakat şehrin en uzağından koşup gelen bir adam kavmine elçilere uymasını söylemiştir.

HABİBİ NECCAR CAMİYİ KİM YAPTIRDI?

Tarihi kaynaklara göre Antakya'da ilk cami 638 yılında Arapların şehri ele geçirmesinden sonra yapılmıştır. Bazı kaynaklara göre de Habib Neccar Türbesini ve Camisini Ubu Ubeyde Bin Cerrah yaptırmıştır.

HABİBİ NECCAR CAMİNİN YAPILMA AMACI NEYDİ?

Habibi Neccar Camii ilk önce Roma dönemine ait olan eski bir pagan tapınağı üzerine yapılmıştı. Daha sonra ise bu tapınak bir camiye dönüştürüldü. Etrafına ise medrese odaları konuldu. 19. yüzyıldan kalma olan caminin avlusunda eserler ve şadırvan bulunmaktadır.