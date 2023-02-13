Üye Girişi
Haberi Paylaş

Habibi Neccar cami yıkıldı mı? Habibi Neccar olayı nedir?

Gündem Haberleri

Habibi Neccar cami yıkıldı mı? Habibi Neccar olayı nedir?

Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremde Hatay'ın büyük bölümündeki yapılar hasar alarak yıkıldı. Deprem, tarihi yerlerin de hasar alıp yıkılmasına neden oldu. Anadolu'nun ilk camilerinden biri olduğu belirtilen Antakya'daki 14 asırlık Habibi Neccar Camisi yıkılıp yıkılmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Habibi Neccar cami yıkıldı mı? Habibi Neccar olayı nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Saba Lobjanidze deprem anında yaşadığı korku dolu anları anlattı: Rumuzu sarstıSaba Lobjanidze deprem anında yaşadığı korku dolu anları anlattı: Rumuzu sarstı
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Adıyaman'da taziye ziyaretlerinde bulunduHÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Adıyaman'da taziye ziyaretlerinde bulundu
Bir binada kaç kolon var, kaç izolatör gerekli? Bir binanın kaç kolonu olmalı? Depreme dayanıklı bir ev için kaç kolon olmalıdır?Bir binada kaç kolon var, kaç izolatör gerekli? Bir binanın kaç kolonu olmalı? Depreme dayanıklı bir ev için kaç kolon olmalıdır?

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, tarihi yapılara da büyük hasar verdi. Anadolu'nun ilk camilerinden biri olduğu belirtilen Antakya'daki 14 asırlık Habibi Neccar Camisi yıkılıp yıkılmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Habibi Neccar cami yıkıldı mı?Habibi Neccar olayı nedir?Habibi Neccar camiyi kim yaptırdı? Detaylar haberimizde...

Anadolu'nun bilinen ilk camilerinden olan Hatay'daki Habibi Neccar Camisi, Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremde yıkıldı. 14 asırlık caminin yakınında bulunan tarihi Yeni Hamam da yerle bir olurken Tarih icaminin yıkılması UNESCO tarafından üzüntüyle karşılandı.

Sureye göre şehir halkının kendisine gönderilen iki elçiyi yalanlaması üzerine onları desteklemek üzere üçüncü bir elçinin gönderilmiş; halk elçileri uğursuzluk getirmekle suçlamış fakat şehrin en uzağından koşup gelen bir adam kavmine elçilere uymasını söylemiştir.

Tarihi kaynaklara göre Antakya'da ilk cami 638 yılında Arapların şehri ele geçirmesinden sonra yapılmıştır. Bazı kaynaklara göre de Habib Neccar Türbesini ve Camisini Ubu Ubeyde Bin Cerrah yaptırmıştır.

Habibi Neccar Camii ilk önce Roma dönemine ait olan eski bir pagan tapınağı üzerine yapılmıştı. Daha sonra ise bu tapınak bir camiye dönüştürüldü. Etrafına ise medrese odaları konuldu. 19. yüzyıldan kalma olan caminin avlusunda eserler ve şadırvan bulunmaktadır.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com / Alp Eren Kahraman - Gündem

Deprem Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title