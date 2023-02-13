Habibi Neccar cami yıkıldı mı? Habibi Neccar olayı nedir?
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Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremde Hatay'ın büyük bölümündeki yapılar hasar alarak yıkıldı. Deprem, tarihi yerlerin de hasar alıp yıkılmasına neden oldu. Anadolu'nun ilk camilerinden biri olduğu belirtilen Antakya'daki 14 asırlık Habibi Neccar Camisi yıkılıp yıkılmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Habibi Neccar cami yıkıldı mı? Habibi Neccar olayı nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, tarihi yapılara da büyük hasar verdi. Anadolu'nun ilk camilerinden biri olduğu belirtilen Antakya'daki 14 asırlık Habibi Neccar Camisi yıkılıp yıkılmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Habibi Neccar cami yıkıldı mı?Habibi Neccar olayı nedir?Habibi Neccar camiyi kim yaptırdı? Detaylar haberimizde...
Anadolu'nun bilinen ilk camilerinden olan Hatay'daki Habibi Neccar Camisi, Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremde yıkıldı. 14 asırlık caminin yakınında bulunan tarihi Yeni Hamam da yerle bir olurken Tarih icaminin yıkılması UNESCO tarafından üzüntüyle karşılandı.
Sureye göre şehir halkının kendisine gönderilen iki elçiyi yalanlaması üzerine onları desteklemek üzere üçüncü bir elçinin gönderilmiş; halk elçileri uğursuzluk getirmekle suçlamış fakat şehrin en uzağından koşup gelen bir adam kavmine elçilere uymasını söylemiştir.
Tarihi kaynaklara göre Antakya'da ilk cami 638 yılında Arapların şehri ele geçirmesinden sonra yapılmıştır. Bazı kaynaklara göre de Habib Neccar Türbesini ve Camisini Ubu Ubeyde Bin Cerrah yaptırmıştır.
Habibi Neccar Camii ilk önce Roma dönemine ait olan eski bir pagan tapınağı üzerine yapılmıştı. Daha sonra ise bu tapınak bir camiye dönüştürüldü. Etrafına ise medrese odaları konuldu. 19. yüzyıldan kalma olan caminin avlusunda eserler ve şadırvan bulunmaktadır.