Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 2 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

2 NİSAN 2022 CUMARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Rusya-Ukrayna savaşı haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 1 Nisan 2022 Cumartesigelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

CUMHURBAŞKANI FIRSATÇILARA YÜKLENDİ: GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiyle ilgili çok önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Gıda fiyatlarında artışları yakından takip ediyoruz. Fiyatlar konusunda, vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine göz dikenlere acımayacağız. 3 kuruş fazla kazanmak için milletin huzuruna göz dikenler en büyük zararı kendilerine veriyor. Bakanlıklarımız denetimden mevzuat hazırlığına kadar her konuda yoğun çalışma içinde." ifadelerini kullandı.

RUS ORDUSU KİEV YAKINLARINDAN ÇEKİLDİ

Rusya-Ukrayna savaşında 1 ay geride kalırken Rus ordusu Kiev yakınlarına kadar ilerleyişini sürdürüyordu. Ancak Rusya, İstanbul'da yapılan barış müzakerelerinde Kiev ve Çernihiv bölgelerindeki askeri varlığını azaltacağını ve geri çekileceğini belirtmişti. Bu kapsamda iki bölgeden çekilen Rus ordusu, gerisinde büyük bir enkaz bıraktı.

PRF. DR. UĞUR ŞAHİN EN ZENGİN TÜRK OLDU

Prof. Dr. Uğur Şahin'in CEO'luğunu yaptığı Alman biyoteknoloji firması BioNTech, net karını 676 kat artırdı. Bu gelişmeyle şirkette yüzde 18 hissesi bulunan Uğur Şahin'in serveti de 7,6 milyar dolar seviyesine çıktı. Şahin şu an dünyadaki en zengin Türk konumunda.

BENZİNE 88 KURUŞ İNDİRİM GELDİ

Türkiye'de motorinin pompa fiyatına çarşamba günü 1 lira 55 kuruş, perşembe günü de 88 kuruş indirim yapılmıştı. Bu indirimlerin ardından benzin fiyatlarında da indirim beklentisi oluştu. Brent petrolün düşüş trendine girmesiyle bu gece yarısından itibaren benzine 80 kuruş indirim geldi. Buna göre; benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19,81 liradan 19,01 liraya, Ankara ve İzmir'de 19,92 liradan 19,11 liraya düştü.

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