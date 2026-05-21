Güngör Orbak kimdir?

Güngör Orbak iş insanı, STK temsilcisi, sanayi yatırımcısı, uluslararası ticaret girişimcisidir.

1974 yılında Erzurum’da dünyaya gelen Orbak, ilk, orta ve lise eğitimini Erzurum’da tamamladı. Farklı disiplinlerde akademik eğitimler alan Güngör Orbak ;

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü,

Atatürk Üniversitesi Makine Bölümü,

Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü,

Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

mezunudur.

Halen Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde eğitimine devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk babası olan Güngör Orbak, orta derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

İŞ HAYATI VE TİCARİ FAALİYETLER

İş hayatında farklı sektörlerde tecrübe edinen Güngör Orbak, 2000 yılında kâğıt, karton ve kâğıt ürünleri üretimi alanında faaliyet gösteren ORBAK Kağıtçılık şirketini kurdu. Halen şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Uzun yıllardır;

kâğıt ve ambalaj,

lojistik ve depolama,

dış ticaret,

e-ticaret,

üretim sistemleri,

sanayi yatırımları,

dijital ticaret altyapıları

alanlarında çalışmalar yürütmektedir.

Türkiye’deki ticari faaliyetlerinin yanında Amerika Birleşik Devletleri’nde de şirket yapılanmaları bulunan Güngör Orbak; uluslararası ticaret, lojistik altyapılar, üretim sistemleri ve küresel iş geliştirme süreçleri üzerine çalışmalar yürütmektedir.

Özellikle sürdürülebilir üretim modelleri ve çevreci sanayi anlayışı üzerine projeler geliştiren Orbak, “stone paper” (taş kâğıt) ve sürdürülebilir ambalaj ürünleri üzerine çalışmalar gerçekleştirmektedir. Geleceğin ekonomik dönüşümünün çevre dostu üretim sistemleriyle şekilleneceğini savunmaktadır.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) üyesi olan Orbak, aynı zamanda bilirkişilik görevini sürdürmektedir.

ULUSLARARASI TİCARET VE KÜRESEL ÇALIŞMALAR

Avrupa, Orta Asya, Amerika Birleşik Devletleri ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere çeşitli uluslararası pazarlarda ticari temaslarda bulunan Güngör Orbak;

ithalat ve ihracat,

lojistik altyapılar,

yatırım süreçleri,

üretim sistemleri,

dijital ticaret,

küresel iş geliştirme

alanlarında saha deneyimi edinmiştir.

Türkiye’nin üretim kapasitesinin artırılması, ihracat gücünün geliştirilmesi ve yerli üretim destekli ekonomik büyümenin önemine dikkat çekmektedir.

SİVİL TOPLUM VE ORGANİZASYON ÇALIŞMALARI

Başarılı iş hayatının yanında sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevler üstlenen Güngör Orbak, birçok kurum ve organizasyonda kurucu, yönetici ve danışman olarak görev aldı.

Görev aldığı bazı kurum ve yapılar şunlardır:

Atatürk Üniversitesi Okul Aile Birliği Başkanlığı

Erzurum Merkez Ocak Yöneticiliği

Dadaş Beldesi Ocak Yöneticiliği

Ballıtaş Dernek Başkanlığı

Erzurum Aşkale Dernekler Federasyonu Kurucu Başkanlığı ve Genel Başkanlığı

Erzurum Konfederasyonu Kurucular Kurulu Üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı

Eko Avrasya Danışma Kurulu Üyeliği

Site Başkanlığı, Yönetim kurulu üyeliği ve Denetleme Kurulu Üyeliği

Federasyon, konfederasyon, vakıf ve sosyal dayanışma platformlarında aktif sorumluluk üstlenen Orbak; toplumsal birlik, organizasyon yönetimi ve kurumsal temsil alanlarında çalışmalar yürütmektedir.

TÜRK DÜNYASI VE SOSYAL DİPLOMASİ

Türk Cumhuriyetleri ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunan Güngör Orbak, Avrasya eksenli çeşitli platformlarda danışmanlık görevlerinde yer aldı.

Türk dünyası arasındaki ekonomik iş birliği, kültürel dayanışma ve sosyal birliktelik çalışmalarına katkı sunan Orbak, uluslararası sosyal diplomasi alanındaki projelerde aktif rol üstlenmektedir.

EĞİTİM, SERTİFİKALAR VE UZMANLIK ALANLARI

Güngör Orbak; teknoloji, bilişim, yapay zekâ, veri bilimi, siber güvenlik, yazılım geliştirme, dijital dönüşüm, liderlik, iletişim, proje yönetimi, iş geliştirme, gayrimenkul ve dış ticaret alanlarında çok sayıda eğitim programına, uzmanlık çalışmasına ve sertifika programına katılmıştır.

Ayrıca çeşitli kurum ve organizasyonlardan başarı belgeleri, mesleki yeterlilik belgeleri ve ileri düzey uzmanlık eğitimleri almıştır.

Uzmanlık ve eğitim alanlarından bazıları şunlardır:

Adli Bilişim

Algoritma ve Veri Yapıları

API Güvenliği ve Testleri

ASP.NET Core

AWS ve Google Cloud Bulut Bilişim

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri

Blokzincir ve Kripto Teknolojileri

Büyük Veri ve Veri Analitiği

C, C#, PHP, Python, Java ve Rust Programlama

CSS, Javascript ve Vue.JS

DevOps ve Jenkins

Dijital Perakende ve E-Ticaret

Django ile Web Geliştirme

Docker Teknolojileri

Doğal Dil İşleme

Endüstriyel Siber Güvenlik

Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri

Gayrimenkul Yatırım ve Değerleme Uzmanlığı

Güvenli Yazılım Geliştirme

İleri Ağ Teknolojileri

İş Analizi ve Proje Yönetimi

Kali Linux ve Sızma Testleri

KVKK ve GDPR

Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme

Mobil Güvenlik

Müzakere ve Liderlik Teknikleri

Oracle ve SQL Veritabanı Yönetimi

Siber Güvenlik Analistliği

Siber Olay Müdahalesi

Siber Tehdit İstihbaratı

SQL ve Veri Modelleme

TensorFlow ve Yapay Zekâ Sistemleri

UiPath Robotik Süreç Otomasyonu

Unreal Engine ve Unity Oyun Teknolojileri

Veri Bilimi ve Temel İstatistik

Web Güvenliği ve Ağ Güvenliği

Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri

Yazılım Test Otomasyonu

Mesleki bilgi ve tecrübelerini çeşitli organizasyonlarda paylaşmaya devam etmektedir.