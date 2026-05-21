Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyol ile 3 büyükşehirde toplu ulaşım ücretsiz

Kurban Bayramı tatili kapsamında kamuya ait köprüler ile otoyollar ve 3 büyükşehirde toplu taşıma ücretsiz oldu. Uygulama 26 Mayıs 2026 Salı günü başlayıp 30 Mayıs gece yarısına kadar devam edecek.

26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00:00'dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24:00'a kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz oldu.

 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00:00'dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24:00'a kadar Başkentray, Marmaray, İZBANK, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanılacak.

