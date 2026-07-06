Komşudaki orman yangını can aldı! Ölü sayısı yükseldi

Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarındaki Oraiokastro bölgesinde 4 Temmuz'da çıkan orman yangını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği belirtildi.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Selanik kenti yakınlarındaki Oraiokastro bölgesinde 4 Temmuz'da çıkan orman yangınında bir kişi daha hayatını kaybetti.

ALEVLERİ GÖRÜNCE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Alevlerin evine yaklaştığını gören 53 yaşındaki kadının kalp krizi geçirdiği ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığı belirtilen haberlerde, böylece ölenlerin sayısının 3'e yükseldiği kaydedildi.

Aynı yangında daha önce 66 yaşındaki bir erkek ile 12 yaşındaki oğlu yaşamını yitirmişti.