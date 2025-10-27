Güllü'yü kim öldürdü? SON DAKİKA! Güllü'nün katili kim?

Ünlü şarkıcı Güllü'nün Yalova'da yaşamını yitirmesi, sosyal medyadan gazetelere kadar geniş yankı uyandırdı. 26 Eylül gecesi Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın 6. katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, olayın detayları ve iddialar kamuoyunda merak konusu oldu. Peki, Güllü'yü kim öldürdü? Güllü'nün katili kim? Detaylar haberimizde!

GÜLLÜ'YÜ KİM ÖLDÜRDÜ?

Güllü'yü kim öldürdü sorusu, olayın ardından gündemin en çok tartışılan konularından biri oldu. Ferdi Aydın, yaptığı açıklamalarda Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürdüğünü iddia etti. Aydın, iddialarını desteklemek için çeşitli dijital deliller sunduğunu ve olayla ilgili tanık ifadelerinin adli mercilerde değerlendirileceğini belirtti.

Aydın'ın açıklamalarına göre, Tuğyan Ülkem Gülter, bir aile dostuna gönderdiği mesaj ve videoda, "Annemi öldürdüm" ve "Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim, kemikleri parçalandı üzüldü" gibi ifadelerde bulundu. Bu iddialar, soruşturmayı ve kamuoyunu yakından ilgilendiren bir boyuta taşıdı.

GÜLLÜ'NÜN KATİLİ KİM?

Güllü'nün katili kim sorusu, özellikle sosyal medyada ve haber platformlarında yoğun olarak tartışılıyor. Şarkıcının İstanbul'daki sahne aldığı mekanın sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne gelerek kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aydın, şahitlerle birlikte verdiği ifadede, Tuğyan'ın eski sevgilisi ve aile dostlarının da olayla ilgili çeşitli itiraf ve kayıtlar içerdiğini belirtti. Aydın'a göre, Tuğyan, Bircan Hanım adlı aile dostunun telefonundaki mesaj ve video kayıtlarını zorla silmiş ve kadını korkutarak müdahalede bulunmuş. Bu iddialar, Güllü'nün ölümünün ardında bir cinayet olabileceği tartışmalarını beraberinde getirdi.

GÜLLÜ'NÜN OLAYI NEDİR?

Güllü'nün olayı nedir sorusu, yaşanan trajediyi anlamak isteyenler için temel bir merak konusudur. Olay, 26 Eylül 2025 tarihinde, Güllü'nün Yalova'daki evinin 6. katından düşmesiyle başladı. Şarkıcının ölüm nedeni resmi soruşturma kapsamında hâlâ araştırılırken, iddialar olayın cinayet boyutu olabileceğini öne sürüyor.

Ferdi Aydın, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, Tuğyan Ülkem Gülter'in yasadışı madde kullanımı ve geçmiş davranışlarıyla ilgili bilgiler verdi. Aydın, tüm bu bilgilerin ve dijital kayıtların delil olarak adli mercilere sunulduğunu ifade etti. Olay, sadece aileyi değil, geniş bir kamuoyunu da yakından ilgilendiren bir dava haline gelmiş durumda.

SOSYAL MEDYA VE KAMUOYUNDAKİ TEPKİLER

Güllü'nün ölümüyle ilgili sosyal medya platformlarında binlerce paylaşım yapılırken, hem hayranları hem de ünlü isimler yaşanan trajediyi kınadı. Sosyal medya kullanıcıları, olayın adil bir şekilde soruşturulmasını talep ederken, medyada çıkan iddiaların doğruluğu ve hukuki süreç yakından takip ediliyor.

SONUÇ VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Ferdi Aydın'ın sunduğu deliller ve tanık ifadeleri, soruşturmanın seyrini belirleyecek kritik unsurlar arasında. Kızının suçlu olup olmadığı ve olayın tam detayları, adli süreç tamamlandığında netlik kazanacak.

Güllü'nün ölümü, müzik dünyası için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. İddiaların ve hukuki süreçlerin sonuçlanması, hem kamuoyunun hem de ailenin merakla beklediği bir gelişme olacak.