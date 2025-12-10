Güllü soruşturması cinayete dönüştü! 'Suçlular yakalandı'

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Teknik ve fiziki takibin ardından Tuğyan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı verildi.

GÜLLÜ'NÜN KIZI VE 2 ARKADAŞI GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki şüphelinin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, sabah saatlerinde İstanbul Büyükçekmece'de bir adrese düzenledikleri operasyonla Gülter ve Ulu'yu yakaladı. Operasyon sırasında adreste bulunan 17 yaşındaki İrem adlı kişi de gözaltına alındı.

"CİNAYET SORUŞTURMASINA DÖNDÜ"

CNN Türk İstanbul Haber Koordinatörü Nihat Uludağ, şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun gözaltına alınması üzerine şu detayları paylaştı:

"Güllü'nün kızının gözaltına alınmasıyla birlikte cinayet şüphelisi yani kasten öldürme suçlamasıyla soruşturma cinayet soruşturmasına döndü. İfadeleri alınacak. Kritik gün bugün, anladığımız kadarıyla olay yerinde itme mi yoksa kazara düşme mi olduğunu anlatan rapor savcılığa bugün teslim ediliyor ve savcılıkta ciddi bir cinayet emaresi oluşuyor. Savcılık, aslında Güllü'nün kızının kaldığı binada adım adım takip ediyor ve adeta ensesinde. Kaçma ihtimaline karşı tedbir almış savcılık. Bu ne anlama geliyor, savcılık bugün fiziki bir emareye ulaştı.

Valizle binadan çıkmalarıyla birlikte kıskıvrak suçüstü yakaladılar. Kızı Tuğyan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ifade işlemleri gerçekleştirilecek. İlk ifadeleri tanık ifadeleriydi, şu dakika itibari ile şüpheli olarak ifadeleri alınacak ve mahkemeye sevk edilecek. Mahkeme, savcılığın çalışmasını yeterli bulup cinayet suçlamasıyla ilgili fiziki bilgi ve belgeleri doğru bulursa cinayet soruşturması başlayacak."

"SAVCILIĞIN ELİNDE CİDDİ BİLGİ VE BELGELER VAR"

Uludağ, "Aldığımız bilgilere göre Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının elinden çok ciddi belge ve bilgiler var. Şüpheli ölüm soruşturmasını cinayet soruşturmasına dönüştü. Yurt dışına kaçma ihtimaline karşı cinayet suçlamasıyla gözaltına alındılar. Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde valizleri ile binadan çıkıp kaçma hazırlıkları yaptıkları sırada Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler tarafından gözaltına alındı. Güllü'nün kapıya son sistem kilit mekanizması ve 5 ayrı noktada güvenlik kamerası sistemi yerleştirdiğini görüyoruz. Bu, Güllü'nün ciddi bir güvenlik endişesi duyduğunu ortaya çıkıyor ve salondaki güvenlik kamerasının fişi çekiliyor, bu da önemli bir soru işareti. Salondaki kameranın fişinin çekilmesi nedeniyle olay yerinin kaydı alınamadı." dedi.

Ferdi Aydın

SUÇLULAR YAKALANDI

Gözaltı sonrası açıklama yapan Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, "Deliydik biz ne oldu? Size bu saatten sonra yağmurlu havada yemek yok. Hepinizi sürüm sürüm süründüreceğim." ifadelerini kullandı. Bir paylaşım daha yapan Ferdi Aydın, "Güllü ablanın toprağı kurumadan suçlular yakalandı. Allah hepinizden razı olsun. Kanımız yerde kalmadı" dedi.

3 ŞÜPHELİ YALOVA'DA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

İşlemlerin ardından 3 şüpheli Yalova'ya getirildi. Şüpheliler işlerinden Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Buradaki işlemlerinin ardından Güllü'nün kızı ve beraberindeki 2 kişi, ifade vermek üzere Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Tuğyan Ülkem Gülter

TANIKLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun avukatı Merve Uçanok, Yalova Adliyesi'ne giderek müvekkilleri hakkında asılsız iddialarda bulunduklarını iddia ettikleri tanıklar ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Avukat Uçanok, yaptığı yazılı açıklamada, müvekkillerinin bilgisi dışında ses kayıtları alan ve asılsız iddialarda bulunduklar iddia edilen B.D, R.Y., Ç.K., F.A., 3 avukatı ve Gülter'in erkek arkadaşı K.E. ile F.A. hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

F.A. tarafından ailesiyle tehdit edilen İ.Ö'nün de avukatlığını yaptığını belirten Uçanok, şunları kaydetti:

"Sözde kadına karşı şiddetin hesabını soracakları iddiasıyla yola çıkan birtakım kişiler, kontrolsüz sosyal medya platformlarında, özellikle gece yarısından sonra gerçekleştirdikleri yayınlarda İ.Ö'nün kişisel verilerini ifşa etmekte, özel hayatına, aile hayatına, kadınlığına ve her türlü kutsal değerine saldırmaktadırlar. Bu saldırılar, salt kendisinin kadın olması ve gazetecilik faaliyeti kapsamında görüşlerini açıklamasından ötürü yapılmaktadır. Yine sözde, Türk toplumunun kendilerine destek verdiğini iddia eden bu kişiler, bir kadının hem toplumsal olarak hem de inancımızda kutsal sayılan değerlerini ayaklar altına almakta hiçbir beis görmemektedirler. Bu durum hem müvekkilimizi hem de ailesini çok zor duruma düşürmekte, mağduriyetlerine sebep olmaktadır. Üstelik bu kişiler, eylemlerini yalnızca İ.Ö'ye değil, bilhassa kadınlar olmak üzere kendilerinden farklı düşünen, tarafsız, objektif bir şekilde meseleleri ele almaya çalışan herkese yöneltmekte, bir linç furyası başlatarak algı operasyonu ile kendilerini haklı göstermeye çalışmaktadırlar. İ.Ö, bir kadın ve demokratik topluma katkı veren, halkın haber alma hakkını temsil eden bir gazeteci olarak tüm haklarını sonuna kadar kullanacaktır. Biz de avukatları olarak toplumu manipüle ederek kadınlarımızı hedef tahtası haline getiren kişiler ve zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğiz."Uçanok, yakın zamanda benzer suçlara karışan kişi ve kurumlarla ilgili desuç duyurusunda bulunacaklarını sözlerine ekledi.