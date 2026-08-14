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Lukaku oynayacak mı? Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği kamp kadrosunda 13 eksik

Lukaku oynayacak mı? Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği kamp kadrosunda 13 eksik
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Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı öncesinde kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde Romelu Lukaku'nun da aralarında bulunduğu 13 futbolcu kadroda yer almazken, kaleci olarak Tarık Çetin ve 18 yaşındaki Kuzey Sapaz kafileye dahil edildi.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda kaleci olarak Tarık Çetin ile 18 yaşındaki Kuzey Sapaz yer aldı. Ederson ve Mert Günok ise sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosuna dahil edilmedi.

LUKAKU DA KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Romelu Lukaku da Gençlerbirliği karşılaşmasının kamp kadrosunda yer almadı. Böylece sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde toplam 13 futbolcudan yararlanamayacak.

İŞTE KADRODA OLMAYAN 13 İSİM

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda yer almayan futbolcular şöyle:  

Romelu Lukaku, Ederson, Cengiz Ünder, Sidiki Cherif, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Anthony Musaba, Diego Carlos, Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic ve Sofyan Amrabat.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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