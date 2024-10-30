Gül Onat kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Gül Onat kaç yaşında, nereli? Gül Onat biyografisi!

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GÜL ONAT KİMDİR?

Gül Onat, 24 Kasım 1953 yılında Ankara'da doğdu. Türk tiyatro ve dizi oyuncusu. Annesi Ferhan Onat, babası Doğan Onat'dır. Eğitimini Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini 1975 yılında Sefer Seferde isimli sinema filmi ile yaşamıştır. 1994 yılında Şehnaz Tango isimli dizide Nilgün rolünü canlandırmıştır. 1998 yılında senaristi Sulhi Dölek, yönetmenleri Uğur Yücel, Orhan Oğuz, Türkan Derya olan, başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen'in olduğu "İkinci Bahar" adlı dizide Tarık Papuççuoğlu, Güven Hokna, Nedim Saban, Özkan Uğur, Nurgül Yeşilçay, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Yasemin Çonka ile birlikte oynadı. 2003-2011 yılları arasında Sihirli Annem adlı dizide İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Jess Molho, Defne Joy Foster, Metin Serezli, Zuhal Topal, Suat Sungur, Suna Selen, Lale Oraloğlu gibi oyuncularla beraber oynadı. Canlandırdığı Perihan karakteri çocuklar tarafından sevildi. 2010 yılında Lale Devri ve Yer Gök Aşk dizisinde, 2015 yılında "Köstebekgiller: Perili Orman" adlı sinema filminde oynadı. Evrim Akın, Kayhan Yıldızoğlu, Yiğit Ege Yazar ve Reyhan Asena Keskinci'nin de rol aldığı filmde Kerime Badem karakterini canlandırdı. TV oyunculuğu ile beraber birçok tiyatro oyununda rol almıştır. Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda yer almaktadır. Gül Onat, 1977 yılında tiyatrocu Mehmet Birkiye ile evlendi. Onat adında bir oğlu vardır.

Filmografisi

Yakında - Fer (İnternet dizisi)

2023 - Üniversdeli (İnternet dizisi)

2017 - Klavye Delikanlıları (Semiha Topuz) (TV Dizisi)

2016-2017 - Hangimiz Sevmedik (Adile Çam) (TV Dizisi)

2015 - Köstebekgiller: Perili Orman (Kerime Badem) (Sinema Filmi)

2014-2015 - Kaderimin Yazıldığı Gün (Kıymet Yörükhan) (TV Dizisi)

2010-2013 - Lale Devri (İkbal Ilgaz) (TV Dizisi)

2010-2012 - Yer Gök Aşk (İkbal Ilgaz) (TV Dizisi)

2003-2011 - Sihirli Annem (Perihan) (TV Dizisi)

2009 - Yalancısın Sen (Müjgan) (TV Dizisi)

2008-2009 - Gece Gündüz (Neriman Atakan) (TV Dizisi)

2008 - Adanalı (Ballı Bacı) (TV Dizisi)

2007 - Güzel Günler (TV Dizisi)

2007 - Düş Yakamdan (TV Dizisi)

2006 - Sevda Çiçegi (Meloş Anne) (TV Dizisi)

2002 - İki Arada (Nadide) (TV Dizisi)

2002 - Zor Baba (TV Dizisi)

2002 - Kibar Ana (Kibar Ana) (TV Dizisi)

2001 - Çifte Bela (Kezban) (TV Dizisi)

2000 - Çarli İş Başında (Cazgül) (TV Dizisi)

2000 - Parça Pinçik (TV Dizisi)

2000 - Oyunbozan (Anne) (Sinema Filmi)

2000 - Hiç Yoktan Aşk (TV Filmi)

2000 - Eyvah Kızım Büyüdü (Gülizar) (TV Dizisi)

1999 - Nilgün (2) (Hacer) (TV Dizisi)

1999 - Nilgün (Hacer) (Sinema Filmi)

1999 - Ah Bir Zengin Olsam (Komşu Kadın Pakize) (TV Dizisi)

1998 - İkinci Bahar (Safiye) (TV Dizisi)

1994 - Şehnaz Tango (Nilgün) (TV Dizisi)

1993 - Şen Olasın Nuri Bey (TV Dizisi)

1990 - Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (Haşmet'in Eski Karısı)]] (Sinema Filmi)

1975 - Sefer Seferde (Sinema Filmi)