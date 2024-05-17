GTA 6 ne zaman piyasaya çıkacak? GTA 6'nın çıkış tarihi belli oldu mu?

GTA oyunları, oyunculara büyük bir serbestlik sunar. Oyuncular genellikle şehirlerde dolaşabilir, araçlar çalabilir, görevler üstlenebilir ve hikaye ilerledikçe farklı karakterlerle etkileşime girebilirler. Oyunlar, genellikle açık dünya ortamlarında geçer ve oyuncuları keşfetmeye, hedefleri tamamlamaya ve bazen suçlar işlemeye teşvik eder. GTA serisi, özellikle "GTA III" (2001), "GTA: Vice City" (2002), "GTA: San Andreas" (2004), "GTA IV" (2008) ve "GTA V" (2013) gibi belirli oyunlarla büyük başarılar elde etmiştir. "GTA V", özellikle piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren büyük ilgi görmüş ve satış rekorları kırmıştır.

GTA 6 NE ZAMAN PİYASAYA ÇIKACAK?

Grand Theft Auto VI (GTA 6), Rockstar Games tarafından geliştirilen ve yayınlanacak olan bir açık dünya aksiyon-macera video oyunudur. Rockstar Games'ten gelen açıklamaya göre, GTA 6'nın çıkış tarihi, 2025 sonbaharı olarak belirlendi. Oyunun fragmanı ise aralık ayında yayınlanacak. Heyecanla beklenen GTA 6'nın bazı özellikleri ise şu şekilde:

Oyun Mekanikleri : Gerçekçilik ile "arcade" oynanış arasında bir denge olacak.

Silah Taşıma : Belli sayıda silah taşınabilecek ve tüm cephaneye direkt ulaşılamayacak.

Araçlar : Araçlar, Red Dead Redemption II'deki atlar gibi çalışacak ve fazla eşyalar bagajda depolanabilecek.

Hava Durumu : Oynanışta hava durumu önemli bir etken olacak.

GTA 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?

GTA 6'yı oynamak için bilgisayarınızın en az aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekiyor:

GTA 6 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi : Windows 10 64-bit

İşlemci : Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 2600

Bellek : 12 GB

Ekran kartı : NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (6 GB) veya AMD Radeon RX 590 (8 GB)

Depolama : 150 GB (SSD)

GTA 6 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi : Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit

İşlemci : Intel Core i7-9700K veya AMD Ryzen 7 3700X

Bellek : 16 GB veya daha yüksek

Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 GB) ya da AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB)

Depolama : 150 GB